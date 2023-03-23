Isparta Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Meydan AVM (ITKM) Pazar Cami ile Kültür Merkezi arasında binlerce kişinin iftarını açabileceği bir Ramazan Çadırı kurdu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, iftar çadırı alanında yaptığı incelemelerde, tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Başdeğirmen, tüm Ispartalıların Ramazan Ayını kutladı. Başkan, ITKM Pazar Cami ile Kültür Merkezi arasında kalan bölüm ve cami avlusuna kurulan iftar çadırı sayesinde binlerce vatandaşın aynı anda iftar yapabileceğini açıkladı.Ramazan ayının Ispartalılara ve İslam alemindeki kardeşlere hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Başdeğirmen, “Yeniden bir Ramazan Ayına daha kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayında vatandaşlarımızla bir arada olabilmek için hazırlıklarımızı yaptık. Bu yıl da geçen yıl kurulan alana iftar çadırımızı kurduk. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımıza burada iftar vereceğiz. Bizimle birlikte olmak isteyen, belediyemizin bu ikramından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı iftar çadırımıza davet ediyorum. Isparta'mızda deprem afetinden etkilenen ve şehrimize gelen misafirlerimiz var. Misafirlerimizi de arzu ederlerse burada iftar çadırımızda ağırlamak istiyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz ve engellilerimizle burada bu mübarek Ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşayalım inşallah. Rabbimiz yaptığımız bu çalışmaları kabul etsin. Bütün vatandaşlarımıza, bizlere destek veren hayırseverlerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bu işin içerisinde ben de olmak istiyorum diyen vatandaşlarımızla beraber olmak istiyoruz. Hiç kimseyi geri çevirmeden bu hizmeti devam ettirmek istiyoruz. Ramazan ayımız mübarek olsun, Yüce Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin, sağlık sıhhat afiyet içinde nice Ramazanlarda beraber olmayı nasip etisin” diye konuştu.Isparta Belediyesi, Meydan AVM (ITKM) Pazar Cami ile Kültür Merkezi arasına aynı anda binlerce vatandaşın iftarını açabileceği Ramazan Çadırı kurdu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kurulan iftar çadırı alanında incelemelerde bulundu.Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Başdeğirmen, çadırda iftar yemeği vereceklerini ve tüm vatandaşları bu iftara davet ettiğini söyledi.Belediye olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca iftar çadırı kuracaklarını dile getiren Başdeğirmen, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çadırı Isparta Meydan AVM (ITKM) Pazar Cami ile Belediye Kültür Merkezi arasında kalan bölüme kuracaklarını belirtti.Başkan Başdeğirmen, vatandaşlarımızın bu mübarek ayı birlikte geçirmeleri için hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, "Ramazan ayı bütün İslam alemi için önemli bir aydır. Bizler de Isparta Belediyesi olarak bu önemli ayı vatandaşlarımızla birlikte geçirmek istiyoruz. Bu yıl da belediyemiz olarak Ramazan ayı boyunca iftar çadırı kuracağız. Çadırımızda binlerce vatandaşımız aynı anda iftar yapabilecek. Tüm vatandaşlarımızı bu iftarımıza davet ediyoruz" dedi.Başkan Başdeğirmen ayrıca, çadırda her gün farklı menülerle vatandaşlara iftar yemeği verileceğini, böylece herkesin zevkine uygun bir yemek seçeneğinin olacağını sözlerine ekledi.