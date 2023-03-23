isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasi

Isparta Belediyesi Ramazan Çadırı Kurdu: Binlerce Vatandaşın Aynı Anda İftarını Açabilecek

Isparta Belediyesi, Ramazan ayı boyunca binlerce vatandaşın aynı anda iftarını açabilecekleri bir çadır kurdu.

Isparta Belediyesi Ramazan Çadırı Kurdu: Binlerce Vatandaşın Aynı Anda İftarını Açabilecek
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Meydan AVM (ITKM) Pazar Cami ile Kültür Merkezi arasında binlerce kişinin iftarını açabileceği bir Ramazan Çadırı kurdu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, iftar çadırı alanında yaptığı incelemelerde, tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.
Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Başdeğirmen, tüm Ispartalıların Ramazan Ayını kutladı. Başkan, ITKM Pazar Cami ile Kültür Merkezi arasında kalan bölüm ve cami avlusuna kurulan iftar çadırı sayesinde binlerce vatandaşın aynı anda iftar yapabileceğini açıkladı.
Ramazan ayının Ispartalılara ve İslam alemindeki kardeşlere hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Başdeğirmen, “Yeniden bir Ramazan Ayına daha kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayında vatandaşlarımızla bir arada olabilmek için hazırlıklarımızı yaptık. Bu yıl da geçen yıl kurulan alana iftar çadırımızı kurduk. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımıza burada iftar vereceğiz. Bizimle birlikte olmak isteyen, belediyemizin bu ikramından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı iftar çadırımıza davet ediyorum. Isparta'mızda deprem afetinden etkilenen ve şehrimize gelen misafirlerimiz var. Misafirlerimizi de arzu ederlerse burada iftar çadırımızda ağırlamak istiyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz ve engellilerimizle burada bu mübarek Ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşayalım inşallah. Rabbimiz yaptığımız bu çalışmaları kabul etsin. Bütün vatandaşlarımıza, bizlere destek veren hayırseverlerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bu işin içerisinde ben de olmak istiyorum diyen vatandaşlarımızla beraber olmak istiyoruz. Hiç kimseyi geri çevirmeden bu hizmeti devam ettirmek istiyoruz. Ramazan ayımız mübarek olsun, Yüce Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin, sağlık sıhhat afiyet içinde nice Ramazanlarda beraber olmayı nasip etisin” diye konuştu.
Isparta Belediyesi, Meydan AVM (ITKM) Pazar Cami ile Kültür Merkezi arasına aynı anda binlerce vatandaşın iftarını açabileceği Ramazan Çadırı kurdu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kurulan iftar çadırı alanında incelemelerde bulundu.
Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Başdeğirmen, çadırda iftar yemeği vereceklerini ve tüm vatandaşları bu iftara davet ettiğini söyledi.
Belediye olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca iftar çadırı kuracaklarını dile getiren Başdeğirmen, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çadırı Isparta Meydan AVM (ITKM) Pazar Cami ile Belediye Kültür Merkezi arasında kalan bölüme kuracaklarını belirtti.
Başkan Başdeğirmen, vatandaşlarımızın bu mübarek ayı birlikte geçirmeleri için hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, "Ramazan ayı bütün İslam alemi için önemli bir aydır. Bizler de Isparta Belediyesi olarak bu önemli ayı vatandaşlarımızla birlikte geçirmek istiyoruz. Bu yıl da belediyemiz olarak Ramazan ayı boyunca iftar çadırı kuracağız. Çadırımızda binlerce vatandaşımız aynı anda iftar yapabilecek. Tüm vatandaşlarımızı bu iftarımıza davet ediyoruz" dedi.
Başkan Başdeğirmen ayrıca, çadırda her gün farklı menülerle vatandaşlara iftar yemeği verileceğini, böylece herkesin zevkine uygun bir yemek seçeneğinin olacağını sözlerine ekledi.


337347238-1326415381268812-543153410814736908-n337277573-1210125259873672-8076297891954968286-n337667351-726313578948157-8274233242842642364-n337535722-760453005385415-3760376965595228387-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu!
Isparta Gar'ı önünde bulunan buharlı lokomotif treni kaldırıldı
Isparta'da trafik kazası: Araç takla attı...
Isparta'da TYP ile 48 kişi işe alınacak
Isparta'da pide kaç lira? Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
Isparta'da emniyetten narkotik operasyon
Isparta'da dikkat çeken feci kaza!
TOGG Isparta’da görüntülendi
"Isparta Dynobil Oto Ekspertiz, Aracınızın Güvenliği İçin Yanınızda!"
Isparta'da "Saçlarınızı Protesto Edin, Yeni Bakış Açısı Kazanın!"
Isparta'da kız meselesi olayı...
Isparta'nın ilçeleri kar yağışı ile bembeyaz oldu
Isparta'da, taze ve lezzetli balık sevenlerin adresi Kaya Balık
Çiğköftem'den Müjde: Isparta'da 5. Şubesi Hizmete Açıldı
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Isparta'da saç kesimi sakal traşı kaç lira oldu? Berberler Odası'ndan Açıklama...
Isparta'da silahlı olay...!
Oto Yasin, aracınızın tamiratında uzman çözümler sunar
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi lezzetiyle bayramınız şeker gibi geçsin
Isparta Belediyesi'nden yaz etkinlikleri ve festival açıklaması
Temizliği profesyonel ellere bırakın: Isparta Akademi Temizlik Şirketi
Hayatınızı renklendiren cam balkonlar, Form Glass kalitesiyle güçleniyor
Isparta'da Su Ürünleri Av Yasakları Başlıyor!
METEOROLOJİ'DEN ISPARTA İÇİN KRİTİK UYARI: YARINA DİKKAT!
Borcu olanlara büyük fırsat! Enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-doner-siperis-telefoniadres isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-ambalaj-poset-kutu-karton-koli isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

TOGG Isparta’da görüntülendiTOGG Isparta’da görüntülendi21 Mart 2023
Isparta'da silahlı olay...!Isparta'da silahlı olay...!18 Mart 2023
Isparta'da saç kesimi sakal traşı kaç lira oldu? Berberler Odası'ndan Açıklama...Isparta'da saç kesimi sakal traşı kaç lira oldu? Berberler Odası'ndan Açıklama...18 Mart 2023
Isparta'nın ilçeleri kar yağışı ile bembeyaz olduIsparta'nın ilçeleri kar yağışı ile bembeyaz oldu19 Mart 2023
Isparta'da kız meselesi olayı...Isparta'da kız meselesi olayı...19 Mart 2023
Çiğköftem'den Müjde: Isparta'da 5. Şubesi Hizmete AçıldıÇiğköftem'den Müjde: Isparta'da 5. Şubesi Hizmete Açıldı18 Mart 2023
Isparta'da Trafik Kazası: Sinyalizasyon Direğine Çarpan Araçta Şans Eseri Yaralı YokIsparta'da Trafik Kazası: Sinyalizasyon Direğine Çarpan Araçta Şans Eseri Yaralı Yok22 Mart 2023
Isparta Belediyesi'nden yaz etkinlikleri ve festival açıklamasıIsparta Belediyesi'nden yaz etkinlikleri ve festival açıklaması17 Mart 2023
Temizliği profesyonel ellere bırakın: Isparta Akademi Temizlik ŞirketiTemizliği profesyonel ellere bırakın: Isparta Akademi Temizlik Şirketi17 Mart 2023
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi lezzetiyle bayramınız şeker gibi geçsinNur Pastanesi Demirköprü Şubesi lezzetiyle bayramınız şeker gibi geçsin17 Mart 2023
Isparta'da pide kaç lira? Ramazan pidesi fiyatları açıklandıIsparta'da pide kaç lira? Ramazan pidesi fiyatları açıklandı21 Mart 2023
Isparta'da TYP ile 48 kişi işe alınacakIsparta'da TYP ile 48 kişi işe alınacak21 Mart 2023
Isparta'da dikkat çeken feci kaza!Isparta'da dikkat çeken feci kaza!21 Mart 2023
Senirkent'in değerli eğitimcilerinden Araştırmacı-Yazar Murat Yüksel'in vefat haberleri ile üzüntü duydukSenirkent'in değerli eğitimcilerinden Araştırmacı-Yazar Murat Yüksel'in vefat haberleri ile üzüntü duyduk19 Mart 2023
Isparta'da trafik kazası: Araç takla attı...Isparta'da trafik kazası: Araç takla attı...21 Mart 2023
Hayatınızı renklendiren cam balkonlar, Form Glass kalitesiyle güçleniyorHayatınızı renklendiren cam balkonlar, Form Glass kalitesiyle güçleniyor16 Mart 2023
Isparta'da Su Ürünleri Av Yasakları Başlıyor!Isparta'da Su Ürünleri Av Yasakları Başlıyor!16 Mart 2023
"Anadolu'nun Halı ve Kilim Kültürü Kitabı Raflarda Yerini Aldı""Anadolu'nun Halı ve Kilim Kültürü Kitabı Raflarda Yerini Aldı"18 Mart 2023
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdıAltın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı18 Mart 2023
Isparta'da emniyetten narkotik operasyonIsparta'da emniyetten narkotik operasyon21 Mart 2023