Kahramanmaraş ili Pazarcık’ta 7,7 ve akabinde Elbistan’da 7,6 şiddetinde iki büyük depremle karşı karşıya kaldı. Depremden 10 ilimizde 13,5 milyon vatandaşımız etkilendi.Asrın felaketi depremin ardından Isparta tek yürek oldu hem bölgeye hem de ilimize gelen afetzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.Isparta’ya gelen depremzede vatandaşlar için Isparta Belediyesinin öncülüğünde Gökkubbe Fuar Alanında başlatılan yardım seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Deprem bölgesinden gelen vatandaşlar için ihtiyaç listelerine göre malzemeler hazırlanıyor, bu arada kendileri için ayrılan noktada depremzedelere ikramlarda bulunuluyor.Yardım kampanyası için gerçekleştirilen çalışmaları Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yerinde inceledi.Başkan Başdeğirmen, Gökkubbe’deki yardım seferberliği için gelen çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi, gıda ve giyim stantlarında incelemelerde bulundu gönüllü çalışanlara kolaylıklar diledi.Çalışmaları yakından takip eden Başkan Başdeğirmen, yardım toplama merkezindeki depremzede vatandaşlarla da bir araya geldi. Depremzede vatandaşlar belediyenin çalışmalarından dolayı Başkan Başdeğirmen’e ve Ispartalılara teşekkür etti.Depremzede vatandaşlar devlet tarafından her türlü desteğin kendilerine verildiğini aktararak “Evimizi, aracımız kaybettik, ancak çok şükür ki canımız sağ. Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun sizler, Ispartalı vatandaşlar bizlere kapılarını açtı. Bizlere çok yardımcı oldunuz” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, depremin yaralarını hep birlikte saracaklarını söyledi. Her türlü ihtiyaç halinde depremzede vatandaşların yanında olacaklarını ve kendilerine ihtiyaçların bildirilmesini isteyen Başkan Başdeğirmen, yaşanabilecek aksaklıkların da mutlaka kendileri ile paylaşılmasını istedi. Başdeğirmen, “Dualarımız sizinle. En kısa zamanda bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Milletimiz böyle zor günlerde en güzel birlik ve beraberliği sergiliyor, devletimiz büyük bir devlet. Önemli olan bu zor günleri birlikte atlatabilmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli durması bizleri desteklemesiçok önemli. Bizlerde bu kapsamda en iyi şekilde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Sizleri kendi memleketinizdeki gibi yaşatmaya gayret edeceğiz” görüşlerinde bulundu.