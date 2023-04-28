Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırım Destekleri 14.3. Etap Altyapı Projelerinde Sözleşmeleri İmzalamaya Başladı

121 Proje İle Toplamda 12.8 Milyon TL'lik Yatırım İlimize Kazandırıldı

8 Ekonomik Yatırım Projesi için 12.8 Milyon TL'lik Hibe Desteği Sağlandı

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırım Destekleri 14.3. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Altyapı Proje başvuruları sonucunda, 121 proje için sözleşme imzalama sürecinin başladığını duyurdu. Toplam proje tutarı 12.873.256.30 TL olan bu projelerden 119'u A iş planı kapsamında makine-ekipman altyapı projeleri iken, 2'si B iş planı kapsamında gerçekleştirilecek. Bu projelerin proje tutarı 12.873.256.30 TL ve hibe tutarı 6.436.628.15 TL'dir.Ayrıca, 8 ekonomik yatırım projesi de Bakanlık tarafından uygun görüldü. Bu projelerden 2'si güneş enerjisi santrali, 1'i deri işleme, 1'i un tesisi modernizasyonu, 1'i üzüm işleme, 1'i yem tesisi yenileme ve 2'si meyve tesisi işleme modernizasyonu projeleri olarak belirlendi. Uygun görülen ekonomik yatırım projelerinin proje tutarı 25.762.781.06 TL ve hibe tutarı 12.881.390.53 TL'dir.Toplam altyapı ve ekonomik yatırım proje tutarı ise 38.636.037 TL, hibe tutarı ise 19.318.018 TL olarak gerçekleşti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm yatırımcılara hayırlı olmasını diler.