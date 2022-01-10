​ Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı



Gazetecilik, halkımızın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslektir.

Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesini sağlamak, toplumsal konularla ilgili kamuoyu oluşturmak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirmektedir.

Düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın; bu anlamda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayarak demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir.

Bilgilendirici ve yol gösterici rolüyle toplumun dinamizmini besleyen basın, İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesinde büyük destek olmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle; basın meslek ilkeleri doğrultusunda doğru ve tarafsız gazetecilik anlayışı çerçevesinde kamuoyunu aydınlatan, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum.





