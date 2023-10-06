BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN: ŞEHİRİMİZİN TANITIMI İÇİN BU TÜR ETKİNLİKLERİ ÖNEMSİYORUZ

BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN: ŞEHİRİMİZİN TANITIMI İÇİN BU TÜR ETKİNLİKLERİ ÖNEMSİYORUZ
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BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN: ŞEHİRİMİZİN TANITIMI İÇİN BU TÜR ETKİNLİKLERİ ÖNEMSİYORUZ

Antalya'daki Ispartalılar Kalkınma Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Gürkan Gülcü ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Dernek Başkanı Gülcü, 24 Eylül'de Döşemealtı'nda düzenledikleri 1. Ulusal Ispartalılar Kalkınma Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Festivali'ne vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Gülcü ayrıca, Isparta Belediyesi ve ilçe belediyelerinin desteğiyle yöresel stantların kurulmasının kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirtti.
Gürkan Gülcü, şunları söyledi: "İnsanlarımızın memleketimizin ürünleriyle buluşması, Gelendost elmasından yemeleri, suyundan içmeleri, alışveriş yapmaları kıymetliydi. Belediye Başkanımıza ve Isparta Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz."
Ayrıca, Gülcü, derneklerinin yeni kurulmasına rağmen festivalin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve bundan sonraki faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise Isparta adına kültürel ve ticari etkinliklerin değerli olduğunu vurgulayarak, şehrin bilinirliğinin artırılmasının ve güzelliklerinin anlatılmasının bu tür etkinliklerle daha fazla öne çıktığını belirtti. Ayrıca, festivale katıldığını ve bu tür etkinliklerin Isparta'nın tanıtımına katkı sağladığını dile getirdi.
Başkan Başdeğirmen, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Antalya'da yaşayan Ispartalı hemşehrilerimizin, komşuları ve arkadaşlarıyla bir araya gelmeleri, tanışmaları, ticaret ve kültürel alışverişlerde bulunmaları çok kıymetli. Bu tür etkinliklerin, şehrimizin tanıtımı ve Isparta'nın anlatılması için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu birlikteliklerin, ticaret ve kültürel etkinlikler gibi farklı alanlarda da değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."
Konuşmaların ardından Ispartalılar Kalkınma Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Gürkan Gülcü, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e festivallere vermiş olduğu desteklerden dolayı bir hediye takdim etti.
Bu ziyaret, Antalya'da yaşayan Ispartalılar arasındaki dayanışma ve şehrin tanıtımı için yapılan işbirliğini vurgulamıştır.

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