Başkan Başdeğirmen: Camilerimizin en iyi hale gelmesi için çalışıyoruz

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız ve Isparta Şube Başkanı Mevlüt Tosun ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.Diyanet-Sen Isparta Şube Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programa katılmak üzere şehre gelen Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Isparta Şube Başkanı Mevlüt Tosun ile yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Yıldız, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın kutlandığını belirterek, Isparta’ya 4’üncü kez geldiğini her geldiğinde şehrin daha da güzelleştiğini söyledi.Ali Yıldız, “Şehrül-Emin olarak belediye başkanımızı ziyaret ettik. Başkanımıza kızımızdan dolayı din görevlilerimizin dualarını iletiyoruz. Belediye Başkanımızın din görevlilerimize yaklaşımı, camilerle ilgili çalışmaları karşılık bulmuş. Dualardasınız. Bunu da arkadaşlarımızdan duyunca memnun olduk. Bu kıymetli bir durum. Genel Başkanları olarak sizlere teşekkür ediyorum. Sevildiğinizi ve dualarda olduğunuzu gördük” dedi.Din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, camilerin kendileri için çok değerli olduğunu, göreve geldikten bugüne kadar tüm camilerin en iyi hale gelmesi için çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Camilerin çevre düzenlemeleri ve tuvaletlerinin tadilatlarını yaptıklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Periyodik olarak camilerimizin halıları yıkanıyor temizlikleri yapılıyor. Camilerimizin avlu duvarlarını kaldırıyoruz. Kavaklı Camiinden başladık Mimar Sinan Camii, Akoluk Camii, Anadolu Mahallesi Camii, Karaağaç Mahallesi Camii. Artık herkes cami duvarlarını kaldırın diyor. Camilerimizle ilgili yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konudaki memnuniyetini görüyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerde Rabbim bizleri başarılı kılsın. Camiler ve Din Görevlileri Haftanızı kutluyorum, ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.