Isparta'da 4 Kişi Silahla Öldürülmüş Bulundu

ISPARTA'DA CİNAYET OLAYI: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Son dakika haberine göre Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşanan cinayet olayında ölü sayısı 4'e yükseldi. Katil zanlısı H.T.'nin cinayeti işlemesinin ardından jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi.



Olay Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Gelendost İlçesi Yaka Köyü nüfusuna kayıtlı H.T, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR



Öte yandan cinayete kurban giden şahısların Gelendost Yaka köyünde ikamet ettikleri öğrenildi. Cinayetin işlenmesinin ardından jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.



KATİL ZANLISI TESLİM OLDU



Katil zanlısı H.T.'nin cinayetleri işledikten sonra jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi.



Ölenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.



VALİ BARUŞ BÖLGEYE GİDİYOR



Isparta Valisi Aydın Baruş, yaşanan dehşet verici cinayetin ardından bölgeye gidiyor.



Isparta Valiliği Basın Açıklaması



10.08.2023 günü saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç İlçesi Yenicekale Köyü arazi yolunda ateşli silahla işlenen elim cinayet olayında;



O.K., İ.K., A.K. ve B.D. isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetmiştir.



Olayla ilgili olarak; Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden H.T. İsimli şahıs cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek silahıyla birlikte teslim olmuştur.



Söz konusu cinayet olayı ile ilgili olarak Şarkikaraağaç Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

