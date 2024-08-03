Emekli Maaşını Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’tan Alanlar Dikkat: 2024 Emekli Promosyon Kampanyaları

Emekli promosyon kampanyaları, 2024 yılının ağustos ayında da devam ediyor. Birçok banka, emekli maaşı alanlara yönelik cazip nakit promosyonlar sunuyor. İşte kamu bankalarının güncel emekli promosyon kampanyaları:

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL hariç): 5.000 TL

5.000 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL hariç): 8.000 TL

8.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL hariç): 10.000 TL

10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Halkbank Emekli Promosyonu

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL hariç): 5.000 TL

5.000 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL hariç): 8.000 TL

8.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL hariç): 10.000 TL

10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

VakıfBank Emekli Promosyonu

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL hariç): 5.000 TL

5.000 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL hariç): 8.000 TL

8.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL hariç): 10.000 TL

10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

VakıfBank ayrıca, emeklilere VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat kartı ile 12 ay boyunca yapılan alışverişlere toplamda 12.000 TL'ye kadar nakit ödeme fırsatı sunuyor. Bu, VakıfBank emeklilere toplamda 24.000 TL’ye kadar promosyon kazanma fırsatı sağlıyor.

Diğer Bankaların Emekli Promosyonları:

Garanti BBVA

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL hariç): 6.250 TL

6.250 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL hariç): 10.000 TL

10.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL hariç): 12.500 TL

12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

YapıKredi

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL hariç): 9.250 TL

9.250 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL hariç): 13.000 TL

13.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL hariç): 15.500 TL

15.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

DenizBank

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL hariç): 5.000 TL

5.000 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL hariç): 8.000 TL

8.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL hariç): 10.000 TL

10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Akbank

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL hariç): 6.250 TL

6.250 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL hariç): 10.000 TL

10.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL hariç): 12.500 TL

12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Türkiye İş Bankası