Bakan açıkladı! Maske ve eldivenler için genelge

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumdedi.Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:-Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek.