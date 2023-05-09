IGSİAD (Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu, Isparta'daki kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ziyaretlerine devam ederek Gül Petek Sanayi Kooperatifi Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. IGSİAD Başkanı Kubilay KAPI ve yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları ziyaretlerde işbirliği gerektiğini vurgulayarak Isparta'nın sorunlarının çözümünde iş dünyasının aktif rol oynaması gerektiğini belirtti.

IGSİAD Başkanı KAPI, Isparta'nın gelişimi için sanayinin önemli bir role sahip olduğunu ifade ederek, sanayi esnafının sorunlarının ve çözüm önerilerinin iş insanları için büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca IGSİAD olarak, üst kuruluşları olan Batı Akdeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ile birlikte 20 yıldır genç girişimcilere yönelik çalışmalar yaptıklarını ve geleceğin teminatı olan gençler için deneyimlerini paylaşmayı ve çözüm üretmeyi hedeflediklerini ifade etti. KAPI, ülkenin işsizlik ve nitelikli iş gücü ihtiyacı sorunlarının çözümünde mesleki ve teknik eğitimin önemine vurgu yaparak, kamuoyunda farkındalık oluşturmayı ve ilgili paydaşları harekete geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Gül Petek Sanayi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet BOYACI, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, esnafın refahını artırmak için yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Yönetimleri döneminde sanayi bölgesini güvenlik kameralarıyla donattıklarını ve esnafın mal güvenliği sorununu çözdüklerini belirtti. Ayrıca şehirle bağlantılı yolların açılmasında öncülük ettiklerini ve pandemi döneminde de esnafın ihtiyaçları doğrultusunda maddi destek sağladıklarını ifade etti. BOYACI, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde açılan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verdikleri önemi vurgulayarak, kadınların iş gücüne katılımını ve istihdam oranını artırmak için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Cinsiyete dayalı iş bölümü anlayışının ortadan kaldırılması gerektiğini belirten BOYACI, özellikle maddi imkanları sınırlı ailelerde yetişen kız çocuklarının eğitimine önem verdiklerini belirtti. Kız öğrencilerin farklı meslek alanlarında çıraklık yaparak yetiştiğini, erkek mesleği olarak kabul edilen alanlarda da mezun olan kız çocuklarının otomotiv sektöründe istihdam edildiğini söyledi.

IGSİAD ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren BOYACI, IGSİAD'ın yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti. Yazıyı özetleyerek haber formatında aşağıdaki gibi yazabilirim:

"Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği (IGSİAD) yeni yönetim kurulu, Gül Petek Sanayi Kooperatifi'ni ziyaret etti. IGSİAD Başkanı Kubilay KAPI ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta'nın sorunlarının çözümünde işbirliği yapmanın önemine vurgu yaparak, iş insanlarının aktif rol oynaması gerektiğini belirtti. Ayrıca IGSİAD, genç girişimcilere yönelik çalışmalar yürütmekte ve mesleki eğitimin önemini vurgulamaktadır. Gül Petek Sanayi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet BOYACI ise ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, esnafın refahını artırmak için yaptıkları çalışmalardan bahsetti ve kadınların iş gücüne katılımının desteklenmesi gerektiğini vurguladı."