Asgari Ücrete Temmuz Zammı İçin Masadaki İki Rakam!

Asgari ücret zammı Temmuz 2023 için milyonlar tarafından merak edilirken, tahminler de gelmeye başladı. Yeni asgari ücretin, 6 aylık enflasyon ile şekil alması bekleniyor. Merkez Bankası verilerine göre ise asgari ücrete gelecek zam oranı şimdiden yüzde 21 seviyesinin üzerine yükseldi.

Memur ve emekli zammı için gözler Temmuz ayına çevrilmişken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücret zammı için de aynı dönemi işaret etmesiyle, “2023 asgari ücrete zam ne zaman gelecek, asgari ücret ne kadar olacak?” soruları araştırılmaya başlandı.

Mynet'in haberine göre; brüt 10.008 TL, net ise 8.506 TL olarak belirlenen asgari ücret için Temmuz ayında yapılacak zamda kritik öneme sinyal geldi.

Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret Temmuz zammı üzerinde de etkili olacak.

Bu kapsamda Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon rakamları hesabı belli oldu. Ekonomistlerin tahmini yüzde 21 düzeyinde oluştu.



TEMMUZ 2023 ZAM ORANI HESAPLARI

Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 21,43

6 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 21,43