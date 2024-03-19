 "Şükrü Başdeğirmen, Vatan Mahallesi Botanik Park Projesi'ni Duyurdu: Isparta'ya Yatırım ve Doğa Sevgisi"

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Vatan Mahallesi Botanik Park Projesi'ni duyurdu. 72 Bin metrekarelik alanda oluşturulacak Vatan Botanik Park Projesi'nin gelecek nesillere yapılan bir yatırım olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, "Vatan Mahallemizde tam 72 Bin metrekarelik alanda, gelecek nesillerimize yapılan bir yatırım. Isparta'ya özgü endemik bitkilerin yer alacağı Vatan Botanik Parkımızı bölgenin en büyüğü olarak inşa edeceğiz. Botanik Bahçemizde, bitki çeşitliliği ve biyoçeşitlilik bakımından zengin bir ortam oluşturarak doğal yaşamı desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.Projenin ayrıntılarına göre, rekreasyon, dinlenme ve piknik alanlarının da tasarlandığı parkta, Ispartalılara ve şehre gelen ziyaretçilere keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sunulacak. Kente estetik ve güzellik katacak olan Vatan Botanik Parkı, çevreye duyarlı bir yaklaşım sunacak ve eko turizme büyük katkı sağlayacak.