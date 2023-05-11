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Aslı Derbent Özkan Anısına Kurulan Robotik Kodlama Atölyesi Öğrencilerin Geleceğini Aydınlatacak

Aslı Derbent Özkan Anısına Kurulan Robotik Kodlama Atölyesi Öğrencilerin Geleceğini Aydınlatacak
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Isparta Nazmi Toker Ortaokulu'nda, Aslı Derbent Özkan'ın anısını yaşatmak amacıyla kurulan "Aslı Derbent Özkan Robotik Kodlama Atölyesi" görkemli bir tanıtım ile hizmete açıldı. Tanıtım etkinliğine Isparta Vali V. Hamdullah Suphi Özgödek, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve Aslı Derbent Özkan'ın anne-babası, eşi, çocukları ve yakınları büyük ilgi gösterdi.
Robotik Kodlama Atölyesi, öğrencilerin geleceğe yönelik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen çeşitli teknolojik araç ve eğitim materyalleriyle donatılmış durumda. 3D yazıcılar, sanal gerçeklik gözlükleri ve bilgisayarlar gibi yenilikçi araçlar, öğrencilere interaktif bir öğrenme deneyimi sunuyor ve onların kodlama ve robotik alanında yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlıyor.
Aslı Derbent Özkan, İstanbul'da doğmuş ve hayatı boyunca eğitim ve teknoloji alanında önemli başarılara imza atmış bir isimdi. Isparta Nazmi Toker İlkokulu ve Isparta Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra Bilkent Üniversitesi'nde tam burslu olarak Endüstri Mühendisliği eğitimi aldı. Sonrasında çeşitli firmalarda çalıştı ve 2002 yılında VeriPark'a ortak olarak katıldı. VeriPark'ın Türkiye Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürüterek, Türkiye'nin önde gelen yazılım firmalarından biri haline gelmesini sağladı. Derbent Özkan, kadınların bilişim sektöründeki başarılarına ilham veren bir lider olarak anılacak ve 27 Mart 2023'te aramızdan ayrıldı.
Aslı Derbent Özkan Robotik Kodlama Atölyesi, onun anısına kurulmuş bir öğrenme mekanı olarak öğrencilere ilham ve rehberlik sağlayacak. Bu atölyede yetişecek genç beyinler, ülkemizin geleceğine ışık tutacak ve bilişim dünyasında başarılarıyla adından söz ettirecekler.
Isparta Nazmi Toker Ortaokulu'nun düzenlediği tanıtım etkinliği, il protokolünün ve Derbent Özkan'ın sevdiklerinin katılımıyla coşkuyla gerçekleşti. Atölyenin sunduğu olanaklar ve öğrencilerin heyecanla beklediği robotik kodlama eğitimi konusundaki çalışmalar etkinlikte ayrıntılı olarak paylaşıldı. Öğrencilerin teknolojik yeteneklerini geliştirmeleri ve kodlama becerilerini keşfetmeleri için sağlanan imkanlar, geleceğin dijital dünyasına hazır olmalarını sağlayacak.
Aslı Derbent Özkan Robotik Kodlama Atölyesi, öğrencilere sadece teknik beceriler kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini de geliştirecek bir ortam sunacak. Öğrenciler, robotlar aracılığıyla gerçek dünyadaki sorunlara çözümler üretebilecek, takım çalışması becerilerini geliştirebilecek ve geleceğin teknolojilerine yönelik meraklarını keşfedebilecekler.
Isparta Nazmi Toker Ortaokulu'nun gerçekleştirdiği bu önemli girişim, Aslı Derbent Özkan'ın mirasını yaşatmanın yanı sıra, öğrencilere dijital dönüşüme ayak uydurma konusunda destek olmayı amaçlıyor. Atölyenin açılışında konuşan Vali V. Hamdullah Suphi Özgödek, "Aslı Derbent Özkan Robotik Kodlama Atölyesi, öğrencilerimizin teknolojiyle iç içe büyüdüğü bir çağda, onlara gerekli becerileri kazandırmak için önemli bir adımdır. Bu atölye, geleceğin teknoloji liderleri ve yenilikçi düşünürleri için bir platform olacak." dedi.
İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur ise, "Aslı Derbent Özkan'ın bilişim alanındaki başarıları ve ilham verici kişiliğiyle öğrencilere yol gösterici olacağına inanıyoruz. Robotik kodlama atölyemiz, öğrencilerimizin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaları için mükemmel bir ortam sunacak." şeklinde konuştu.
Aslı Derbent Özkan Robotik Kodlama Atölyesi, Isparta'daki öğrencilere teknolojik yetkinliklerini geliştirme fırsatı sunarken aynı zamanda Aslı Derbent Özkan'ın mirasını yaşatan bir hatıra niteliği taşıyor. Geleceğin dijital dünyasına adım atan bu atölye, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerini ve ülkemizin teknolojik gelişimine katkıda bulunmalarını sağlayacak.
 
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