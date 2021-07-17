Bayram namazının hükmü nedir?
Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.
Bayram namazı nasıl kılınır?
1.RekatNiyet (Niyet edilerek imama uyulur).
1. Tekbiri alırız. Subhaneke
2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.
3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.
4. Tekbiri alırız. Elleri bağlarız İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Kur'an'dan bir sure okumasını dinleriz.
Rüku
Secde
Ara oturuş
Secde
2.Rekat
Besmele İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Bir sure okumasını dinleriz.
1. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.
2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.
3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız. Ellerimizi kaldırmadan
4. Tekbiri alarak rükuya gideriz
Secde
Ara oturuş
Secde
Tahiyyat
Allahumme salli,
Allahumme barik
Rabbena Duaları
Selam