Dünyada ilk defa Türkiye'de gerçekleşecek olan PEYK SERÜVEN Yarışması Isparta'nın Eğirdir İlçesinde başlıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı Türkiye'de ilk kez yapılacak olan PEYK Serüven Yarışması istişare toplantısı Kaymakam Adem ÇELİK başkanlığında, Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanlarından aynı zamanda TRT Belgesel programı "Doğadaki İnsan"ın sunucusu Serdar KILIÇ'ın ve Eğirdir İlçe ilgili Daire Müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.26-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek 17-25 yaş grubunun katılacağı doğa şartları mücadelesi ile geçen yaklaşık 240 km'lik parkur Eğirdir'de son bulacak. Türkiye'nin değişik illerinden katılım sağlayan 12 takımdan oluşan 60 sporcu, zorlu doğa şartları mücadelesi içinde Beyşehir gölünden başlayacak yarışa 3 gün gibi bir sürede parkuru tamamlamaya çalışacak. Yarışmanın teknik koşulları gereği kano, doğada koşu ve yürüme, bisiklet disiplinleri gibi yaklaşık 7 kategoriden oluşan zorlu mücadele yarışı ilçe sporuna ve turizmine katkı sağlayacağı ortak görüşüyle son buldu.PEYK Serüven yarışması yarış koordinatörü Andaç Güven; 'Yarışmamız bir serüven yarışı, bir macera yarışı, bu dünyada ilk defa yapılan bir komsept. Farklı macera yarışları var tabiki, fakat bizim yarışmamızın içinde aynı zamanda arama kurtarma, hayatı idame, survivor, el becerileri, yaralı tahliyesi kurtarma gibi etaplarda olacak. Özellikle depremden sonra böyle bir bilginin yarışmacılara verilmesini uygun gördük. Yarışmamızda öncelikle spor etapları arazi koşusu, arkasından cano stin şeklinde, dağ bisikleti, dağ tırmanışı, kaya tırmanışı, kanyon geçişleri ve traking olarak 7 tane spor etabı 4 tanede beceri etabımız var. 12 tane takım var, takımlar 5'er kişiden oluşuyor. 4 tane takım yarışmacı ve 1 tanede takım destek koçu dediğimiz bu yarışmacılara destek verecek onların lojistik desteğini sağlayacak bir tane arkadaşları olacak. Bu yarışmacıların bazı kuralları var. Öncelikle yarışmacıların bir birlerinden 40 metreden fazla ayrılamıyorlar, eğer ayrılıyorlarsa eleniyorlar, takım halinde hareket etmek zorundalar. Yarışma takımlarında 1 kişi yada 2 kişi karşı cinsten olmak zorunda 3 kız 1 erkek, yada 3 kız 1 erkek şeklinde, bunlar yarışmamızın kuralları, ayrıca bu yeşil bir yarışma bu ne demek hiçbir şekilde bunlar yarışmamızın kuralları. Ayrıca bu yeşil bir yarışma bu ne demek hiçbir şekilde atık bırakmıyorlar. Yani bizim geçtiğimiz rotalardan bu 60 kişinin hiç geçmemiş gibi bir ortam yaratmamız lazım. Dolayısıyla en ufak bir şekilde pislik çöp oluştururlarsa ceza puanı alıyorlar, yada eleniyorlar tamamen. Yarışmamız içinde tarihi unsurlar barındırdığı için öncelikle Eflatun Pınarındaki Eski Hitit çeşmesi, pınarından başlıyoruz, daha sonra Beyşehir Gölü, oradan Dedegöl, Kovada Gölü, daha sonra Eğirdir Gölünde sonlanacak. Yarışma bittiğinde sürpriz bir programımız törenimiz olacak. Bu bölge Türkiye'deki en ilginç bölgelerden bir tanesi hatta diyebilirim ki Dünya'da bu kadar fazla doğa öğesini barındıran çok az bölge vardır. Dolayısıyla ilerideki yarışları burada yapma olasılığı yüksek. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum, çok zor bir yarışma, 250 Km. yol, 5.500 metre irtifa ile yarışacaklar arkadaşlar, bu kolay bir şey değil, 4 gün boyunca sürecek yarışma, yarışmacıların hepsi 18-25 yaş arası genç arkadaşlar, ama çok dinamik takımlarımız var, o yünden bitireceklerine inanıyorum.Yarışmanın Koordinatörü Feyza Güngör ise yaptığı açıklamada; 'Toplam 12 takımımız var, bu 12 takımı CPE'slerle tüm arazi boyunca haritadan takip ediyor olacağız anlık olarak. Toplam 250 metrekarelik bir parkur aslında, bu konuda çok heyecanlıyız, Gençlik ve Spor Bakanlığının sponsorluğunda birlikte yaptığımız bir proje bu. Serdar Kılıç'ın önderliğinde yaptığımız bir proje. Türkiye'de hatta Dünya'da ilk olmanın verdiği bir heyecanı yaşıyoruz şu anda. Yarın start veriyoruz, tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz.' İfadelerinde bulundu.