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Çiftçilerimize Destek: Isparta'da Mera Islahıyla Hayvancılık Verimliliği Artıyor!

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvancılığı Geliştirmek ve Üretim Maliyetlerini Düşürmek İçin Mera Islah ve Amenajman Projeleri UyguluyorTarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülkemizin hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve çiftçilerin üretim girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında Isparta genelinde Mera Islah ve Amenajman Projeleri uygulanıyor.Bu çerçevede, Isparta ilinde Şarkikaraağaç İlçesi'nde (Göksöğüt, Çeltek, Armutlu Köyü ve Çiçekpınar Kasabası), Yalvaç İlçesi'nde (Hüyüklü Kasabası, Kumdanlı ve Akçaşar Köyü), Keçiborlu İlçesi'nde (Kaplanlı-Aydoğmuş Köyü), Senirkent İlçesi'nde (Büyükkabaca Kasabası) ve Gönen İlçesi'nde (Yuvaşça Yaylası) Mera Islah ve Amenajman Projeleri başarıyla tamamlanmıştır. Ayrıca, Şarkikaraağaç İlçesi'nde Belceğiz ve Yakaemir Köyü ile Gelendost İlçesi'nde Afşar Köyü'nde ise Mera Islah ve Amenajman Projeleri çalışmaları devam etmektedir.Bu projeler, meraların verimliliğini artırmayı, otlatma kapasitesini iyileştirmeyi, su kaynaklarını etkin kullanmayı ve meraların sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflemektedir. Aynı zamanda çiftçilere daha kaliteli otlak alanları ve daha düşük maliyetli üretim imkanları sunarak hayvancılık sektörünü desteklemeyi amaçlamaktadır.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, mera ıslah ve amenajman projeleriyle hayvancılığın sürdürülebilirliğini ve verimliliğini artırarak çiftçilerimizin gelir düzeyini yükseltmeyi hedefliyor. Bu projeler, bölgenin tarımsal potansiyelini güçlendirmekte ve hayvancılık sektörünün kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır.