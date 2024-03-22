Dolandırıcılar HGS ve İSPARK Borcu Olanları Hedef Alıyor

Sürücüleri etkileyen önemli bir uyarı geldi: Dolandırıcılar, yeni hedef olarak Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve İstanbul Parklanma Alanları İşletme ve Yatırım AŞ (İSPARK) borcu olanları seçiyor. Sahte avukat kimliği kullanarak dolandırıcılar, "Borcunuzu ödemek için linke tıklayın" mesajları göndererek kullanıcıları tuzağa düşürüyor. Linki tıklayanlar sahte vergi dairesi sayfasına yönlendiriliyor ve kişisel bilgileri ile kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor.Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Metin, bu tür dolandırıcılık mesajlarının arttığını belirtti ve sürücüleri uyardı. Metin, siber suçların dünya genelinde hızla arttığını ve 2024'e kadar 8 trilyon dolarlık bir sektör haline geleceğinin tahmin edildiğini ifade etti.Dolandırıcıların, kullanıcıları sahte linklere tıklamaya yönlendirdiğini ve sahte sayfalar aracılığıyla kişisel bilgileri ele geçirdiğini açıklayan Prof. Dr. Metin, kullanıcıların bu tür mesajları dikkate almadan önce ilgili kuruluşa telefon açarak veya resmi internet sitesine girerek borçlarını sorgulamaları gerektiğini vurguladı.Siber dolandırıcılıkla karşı karşıya kalan sürücülerden Behlül Nevzatoğlu, bu tür mesajları silmekle yetindiğini belirtirken, Zühal Kök ise bilinçlenme çağrısı yaparak, insanların bu tür tuzağa düşmemesi gerektiğini ifade etti.