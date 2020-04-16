Motorinde büyük indirim
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim yapıldı.
Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşler Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarına olumlu yansıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan son dakika haberine göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim yapıldı.
İNDİRİMİN ARDINDAN FİYATLAR
İndirimin ardından, İstanbul'da bugün 5,36 TL olan motorinin litresi de 5,15 TL olacak.
Motorin Ankara'da 5,43 TL'den 5,22 TL'ye, İzmir'de 5,44 TL'den 5,23 TL'ye düşecek.
Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki artan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da neredeyse her gün fiyat değişimlerine neden oluyor.