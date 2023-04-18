Isparta'da Ali Haydar Albayrak İlkokulu, depremsellik değerlendirmesi sonucunda yıkılarak yeniden yapılmasına karar verilmişti. Bu kararın ardından başlanan yeni okul binasının kaba inşaatı tamamlandı. Yeni okul binası, 20 derslikli olup depreme dayanıklı, modern, yenilikçi ve güvenli bir yapıya sahip.İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, eğitime yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirterek, aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çok daha güvenli ve modern eğitim ortamlarında öğrenim göreceğini ifade etti. Yeni okul binası, daha güvenli eğitim ortamları sağlayarak öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almalarını amaçlıyor.Ali Haydar Albayrak İlkokulu'nun tamamlanan yeni binası ile birlikte, Isparta'da eğitim alanındaki yatırımların artarak devam etmesi bekleniyor.