Isparta'da Ardışık Dört Mağazadan Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Isparta'da Ardışık Dört Mağazadan Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
ISPARTA 0
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Isparta'da Ardışık Dört Mağazadan Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
 Isparta'da Kafeler Caddesi'nde bulunan bir aksesuar dükkanından hırsızlık yapan bir kadın şüpheli, polis tarafından yakalandı. Ancak yapılan incelemede, aynı şüphelinin öncesinde dört farklı mağazadan daha benzer şekilde hırsızlık yaptığı tespit edildi.
Olay, Kafeler Caddesi'nde bulunan bir aksesuar mağazasında meydana geldi. Mağaza sahibi, bir kadının takıları alarak poşetine koyduğunu fark etti. Durumu hemen polise bildiren işyeri sahibi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli yakalandı.
Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, şüphelinin poşetinde yaklaşık 10.000 lira değerinde takılar bulundu. Ayrıca, işyerinin güvenlik kameraları tarafından şüphelinin takıları çaldığı anlar kaydedildi.
Daha fazla inceleme sonucunda, aynı şüphelinin öncesinde dört ayrı mağazadan daha benzer şekilde hırsızlık yaptığı iddia edildi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay, mağaza sahiplerini ve iş yerlerini dikkatli olmaya teşvik ediyor.
 
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DETAYLAR...

Olayın adresi Isparta...
Kafeler caddesindeki aksesuar dükkanından hırsızlık yaptı.
Ancak öncesinde dört farklı mağazadan daha hırsızlık yaptığı tespit edildi.
Kafeler caddesindeki bir aksesuar mağazasının sahibi, bir kadının takıları poşetine koyduğunu fark etti.
İşyeri sahibinin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekibi, zanlının poşetinde yaklaşık 10.000 lira değerindeki takıları buldu.
Şüphelinin takıları alarak poşetine koyması işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Daha önce dört dükkandan daha benzer şekilde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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