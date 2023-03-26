Danimarka'da Kuran'a ve Türk Bayrağına Yapılan Saldırı Diyanet-Sen İsparta Şube Başkanı Tarafından Kınandı

İslam'a, Kuran'a ve Türk Bayrağına Yönelik Saldırılar Nefret Dolu Eylemlerdir ve İnsanlığa Karşı Suçtur

İfade Özgürlüğü Bahanesiyle Yapılan Saldırılar Terörü Desteklemek Anlamına Gelir

Müslümanlar Provokasyonlara Karşı Sağduyulu Olmalı, Ancak Kutsal Değerlerine Yönelik Saldırılara Sessiz Kalmamalıdır

Diyanet-Sen İsparta Şube Başkanı Mevlüt Tosun, Danimarka'da Gerçekleşen Saldırıyı Kınadı ve Uluslararası Yargı Kurumlarını Harekete Geçmeye Çağırdı



Diyanet-Sen Isparta Şube Başkanı Mevlüt Tosun, Danimarka'da Kuran'a ve Türk bayrağına yapılan alçakça saldırıyı kınadı. Böylesine menfur bir eylemin gerçekleşmesine izin veren Danimarkalı yetkilileri ve polisi kınadığını ifade eden Erdoğan, uluslararası yargı kurumlarını bu tür provokatif eylemlere karşı harekete geçmeye çağırdı. Tosun, İsveç ve Danimarka polisini de benzer saldırıların kendi ülkelerinde gerçekleşmesine izin vermekle eleştirdi.

Tosun, İslam'a, Kuran'a ve Türk bayrağına yönelik bu tür saldırıların nefret dolu eylemler ve insanlığa karşı suçlar olduğunun altını çizdi. Danimarka hükümetini ifade özgürlüğü kisvesi altında milyonlarca Müslümana saygısızlık yapılmasına izin vermekle eleştirerek, teröre desteğin ve kutsal değerlere yönelik saldırıların ifade özgürlüğü adına meşrulaştırılamayacağını vurguladı. Terörü destekleyenlerin bir gün destekledikleri terör tarafından vurulacağı uyarısında bulundu.

Tosun, İslam'ın sevgi ve merhamet dini olduğunu, Peygamberimize, Kuran'a ve Türk bayrağına saygısızlığa hiçbir Müslümanın müsamaha göstermeyeceğini hatırlattı. Tüm Müslümanları bu tür provokasyonlara sağduyulu ve sağduyulu yaklaşmaya davet ederken, kutsal değerlerine yönelik saldırılara hiçbir Müslümanın sessiz kalmayacağını vurguladı.