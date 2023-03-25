Isparta ve çevresinde konut ihtiyacınız varsa, Davraz Prefabrik'in pratik, ekonomik ve estetik çözümlerine bir göz atmalısınız. Konteyner ve prefabrik satışı ile birlikte, isteğe göre renk ve desende 1 odalı veya 2 odalı, banyo ve wc seçenekli konteyner imalatı da yapıyor.
Firma işletmecisi: Mimar Nihal Yıldırım Isparta Haber Ajansı Muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Davraz Prefabrik, kendi tesislerinde ürettiği konteynerlerle, depreme dayanıklı, uzun ömürlü ve yalıtımlı özellikleri ile dört mevsim kullanıma uygun konutlar sunuyor. İster lüks villa, bağ evi veya konteyner seçenekleri, ürünlerimizi 3 günde teslim ediyoruz.
Doğayla başbaşa, yeşillikler içerisinde veya şehre hakim tepelerde yaşam hayaliniz varsa, hafif malzemeli prefabrik yapı sistemleri ile keyifle yaşanacak konutlar sunuyoruz. Bağ, dağ, yayla, tarla, bahçe ve villa tarzı yaşam için tercih edilebilecek 21 yıllık deneyimimizle kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz.
Davraz Prefabrik'in yeni adresi Davraz mah. 138. Cd. 3994. Sk. No:18 (Tren Garı Arkası Alt Ana Yol Üzerinde), Isparta. İletişim için 0506 167 38 52 numaralı telefondan veya www.davrazprefabrik.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Hızlı montaj ve uygun fiyatlarımızla, sizleri keyifle yaşayabileceğiniz konutlar için bekliyoruz. Hemen bizimle iletişime geçin ve hayallerinizdeki konuta kavuşun!''
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