Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Isparta'da kuvvetli ve güney çevrelerinde çok kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların 21-75 kg/m2 arasında olması tahmin ediliyor.Bu durumda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Yetkililer, vatandaşların evlerinin etrafında su birikintileri oluşmaması için gerekli önlemleri almalarını, araç kullanacakların ise özellikle su birikintilerinde araçlarını yavaşlatarak ilerlemeleri gerektiğini hatırlatıyor.Lütfen güncel hava durumu raporlarını takip edin ve yetkililerin açıklamalarına kulak verin.