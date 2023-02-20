AFAD Başkanı açıkladı: Can kaybı 40 bin 689'a yükseldi

Son dakika haberi: AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş depreminde can kaybının 40 bin 689'a yükseldiğini açıkladı. Sezer ayrıca, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.



Son dakika haberi: AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem bölgesinde son duruma ilişkin açıklama yaptı. Sezer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İllerin büyük bölümünde (Kahramanmaraş ve Hatay hariç) arama kurtarma tamamlandı. 40 bin 689 vatandaşımız hayatını kaybetti.

460 bin 945 vatandaşımızı deprem bölgelerinden tahliye ettik. Kendi imkanlarıyla başka şehre giden vatandaşlarımızın sayısı 800 bin.

830 binin üzerinde binada hasar tespit çalışması tamamlandı.

