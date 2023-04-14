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Isparta'nın doğal lezzeti Çevik Gıda'da

Sofranızın doğal lezzet durağı: Çevik Gıda

Zeytin ve peynirin doğal tadı: Çevik Gıda

Yöresel lezzetlerin adresi: Çevik Gıda

Isparta''da lezzet dünyasının vazgeçilmez adresi Çevik Gıda, doğal ürünleriyle sofralarınızı renklendiriyor! Yıllardır sağlıklı ve lezzetli ürünleriyle müşterilerinin güvenini kazanan Çevik Gıda, zeytin ve peynir çeşitleriyle damakları şenlendiriyor.Çevik Gıda'nın geniş ürün yelpazesinde yer alan kahvaltılık sürmelik reçeller, andız pekmezi, bal, keçi boynuzu özü, karadut özü gibi doğal ürünlerle hayatınıza şifa katarken, ev yapımı makarna ve salça, hakiki dövme tereyağı, yoğurt, lor, çökelek, doğal sızma zeytinyağı, haşhaş ezmesi, fındık ve fıstık ezmesi, tahin gibi birçok ürün de sofralarınıza lezzet katıyor.Çevik Gıda, bayram özel fiyatlarıyla da müşterilerini sevindiriyor. Günlük Yalvaç kaymağı ve özellikle gezen tavukların yumurtaları, piyasaya göre oldukça uygun fiyatlarla sunuluyor. Bayram alışverişlerinizde en sağlıklı ve lezzetli seçenekleri sunan Çevik Gıda'yı mutlaka ziyaret edin.Adresimiz Kültür sineması yanı No:6 Isparta. Telefon numaramız 0 541 742 04 24. Kaliteli ve lezzetli ürünlerimizden faydalanmak için sizleri Çevik Gıda'ya bekliyoruz!Müşterilerimize özel lezzetlerimizle dolu bir dünya sunuyoruz!