EYT Kapsamında İhbar Tazminatı: Detaylar ve Önemli Bilgiler

EYT Kapsamında İhbar Tazminatı: Detaylar ve Önemli Bilgiler
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
"EYT Kapsamında İhbar Tazminatı: Detaylar ve Önemli Bilgiler"

Milyonları ilgilendiren bir konuya dair önemli ayrıntıları sizler için derledik. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kıdem tazminatı detayları hakkında bilgi sahibi olmak için bu başlıklara göz atın:
İhbar Tazminatı: Çalışan ve İşvereni Koruyan Bir Hak
İhbar tazminatı, hem çalışanın hem de işverenin güvencesi olup, işten çıkarma veya istifa durumunda önemli bir rol oynar. Ancak EYT kapsamında emekliliğe hak kazananlar için ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmuyor.
Emekli Olduktan Sonra Kıdem Tazminatı Alma Hakkı
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler, işlerini bıraksalar veya işlerine son verilseler bile kıdem tazminatını alabilirler. İş Kanunu'na göre, iş sözleşmesinin feshi için ihbar süresinin dolması gerekiyor. Bu süre zarfında çalışanın işine devam etmesi ve işverenin maaş ödemesi yükümlülüğü bulunuyor.
İhbar Tazminatı Koşulları ve Hesaplama
İşten ayrılmak isteyen işverenin, ihbar sürelerine uyarak işçiye yazılı olarak bildirimde bulunması gerekiyor. Yasaya göre, çalışma süresine bağlı olarak farklı ihbar süreleri uygulanıyor. Bu süreler kıdemle değişebilir. İhbar tazminatı, bildirim süresinin bitimindeki ücret üzerinden hesaplanır.
Kendi İsteğiyle İşten Ayrılanların Durumu
İşçi, kendi isteğiyle işten ayrılacaksa, bunun haklı bir nedenle olması gerekir. İhbar süresine uyarak yazılı bildirimde bulunmalıdır. Aksi halde, ihbar tazminatı hakkı doğmaz ve talep edilemez. İş Kanunu'nda sayılan haklı nedenler dışında işten ayrılan işçi, ihbar süresine ilişkin ücret tutarı kadar tazminat ödemek zorundadır.
İş Arama İzni ve İşverenin Sorumluluğu
İşten çıkarılan bir çalışana, günde en az 2 saat iş arama izni verilmesi gerekiyor. İşçi bu izni kullanarak iş arayabilir veya bildirim sürelerine uyulmazsa, bu süreye ait ücretin işveren tarafından ödenmesini talep edebilir.
EYT'liler ve İhbar Tazminatı
EYT kapsamında işten çıkarılan veya işten ayrılan kişiler için ihbar süresine uyma zorunluluğu olmadığı gibi ihbar tazminatı da gündeme gelmez.
İşverenin İhbar Tazminatı Talebi
Çalışanın işini haklı bir neden olmaksızın ve bildirim süresine uyulmadan bırakıp gitmesi durumunda, işveren ihbar süresine ilişkin ücret tutarında tazminat talep edebilir. Bildirim sürelerine uyulmadığında işverenin ihbar tazminatı alma hakkı doğabilir.
Yeni İşe Giriş ve İhbar Süresine Uyulmamanın Sonuçları
İhbar süresine uyulmadan yeni bir işe girilmesi, hem çalışan hem de işveren açısından sorumluluk doğurabilir. İş Kanunu'na göre, çalışanın bu davranışına neden olan yeni işveren, bilerek işe aldıysa veya işte devam ettiyse, ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir.
İhbar Süresinin Artırılması
Bireysel veya toplu iş sözleşmeleri ile ihbar süreleri artırılabilir. Kısmi süreli iş sözleşmeleri için de aynı süreler uygulanabilir.
İhbar Bildiriminden Geri Dönüş
İhbar bildirimi yapıldıktan sonra geri dönüş mümkün değildir. Yeniden işe başlatılması durumunda yeni bir iş sözleşmesi yapılması gerekebilir.
Deneme Süresi Sonunda İşten Çıkarılma
İş yerinde 6 aylık deneme süresinin ardından işten çıkarılan kişilerin ihbar tazminatı hakkı doğmayabilir.
İhbar Tazminatında Tavan Ücret ve İşe İade Dava Süreci
İhbar tazminatında bir tavan ücret yoktur ve günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır. İhbar tazminatı 10 yıl içinde talep edilmelidir. İşverenin kötü niyetle fesih hakkını kullandığına karar verilirse, işçiye ihbar tazminatının yanı sıra 3 katı tazminat verilir.
Özetle, ihbar tazminatı işten çıkarmalar ve istifaların karmaşık dünyasında önemli bir rol oynar ve çeşitli koşullara tabidir. Detayları göz ardı etmemek, çalışanlar ve işverenler için çok önemlidir.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Deregümü Köyü Domates ve Karanfil Festivali İle Coşkuya Hazır!
81 İlde Konut Kredisi Desteği Geliyor: İşte Detaylar!
EYT Kapsamında İhbar Tazminatı: Detaylar ve Önemli Bilgiler
Talat Car Detailing: Araçlarınızı Işıl Işıl Yapmak Bizim İşimiz!
"Kaya Balık," Yeni Sezona Lezzet Dolu Başlangıç Yaptı!
Prof. Dr. Ahmet Ercan Deprem Uyarısında Bulundu
Yalvaç Eyüplar Köyü'nde Keşfedilen Pompasız 1100 Tonluk Su Kaynağı!
Traffic Lounge'dan Çifte Avantaj: Bir Üyelik Alın, İkincisi Ücretsiz!
Gelendost Motorsiklet Yarışları Nefes Kesti
Isparta'da Kentsel Dönüşüm ve Deprem Riski Bilinci Yükseliyor!
Eğirdir Gölü'nde Yasak Avcılık Yapanlara Cezalar Kesildi
Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi'nde Poğaça Keyfi: Taze Zeytinyağlı Poğaçalar
Bakan Koca Müjdeyi Verdi: 65 Yaş Üstü ve Kronik Hastalığı Bulunanlara Grip Aşısı Başlıyor
Isparta'da 9 ay süreli 36 kişilik TYP
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Kaçakçılık Operasyonu
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu
Emeklilik Sisteminde Değişiklik Yapılacak!
Uzmanlardan "Aşırı Derecede Sert" Kış Uyarısı: Kar Yağışları Artacak
Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı
Yasadışı Bahise Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri Gerçekleştirdi
Isparta'da 38 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı
Isparta'da Devren Kiralık İşyeri İlanı
İşsizler Müjde! İşsizlik Sigortası Fonu Varlığı Arttı
Hamsi Fiyatları Hızla Düştü: 40 TL'lik İndirim
Netflix, 2023'te İkinci Kez Fiyatları Artırdı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

isparta-detayli-oto-yikama

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-gul-ve-lavanta-urunleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-balik-balikci-siparis-telefon

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA motosiklet

ISPARTA egzoz tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Emeklilik Sisteminde Değişiklik Yapılacak!Emeklilik Sisteminde Değişiklik Yapılacak!14 Eylül 2023
Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi'nde Poğaça Keyfi: Taze Zeytinyağlı Poğaçalar Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi'nde Poğaça Keyfi: Taze Zeytinyağlı Poğaçalar 15 Eylül 2023
Bakan Koca Müjdeyi Verdi: 65 Yaş Üstü ve Kronik Hastalığı Bulunanlara Grip Aşısı BaşlıyorBakan Koca Müjdeyi Verdi: 65 Yaş Üstü ve Kronik Hastalığı Bulunanlara Grip Aşısı Başlıyor14 Eylül 2023
Isparta'da Devren Kiralık İşyeri İlanıIsparta'da Devren Kiralık İşyeri İlanı13 Eylül 2023
Prof. Dr. Ahmet Ercan Deprem Uyarısında Bulundu Prof. Dr. Ahmet Ercan Deprem Uyarısında Bulundu17 Eylül 2023
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden FETÖ OperasyonuIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden FETÖ Operasyonu11 Eylül 2023
Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı13 Eylül 2023
Isparta'da Kentsel Dönüşüm ve Deprem Riski Bilinci Yükseliyor!Isparta'da Kentsel Dönüşüm ve Deprem Riski Bilinci Yükseliyor!16 Eylül 2023
SDÜ ve ISUBÜ'nün Bütçeleri Belli OlduSDÜ ve ISUBÜ'nün Bütçeleri Belli Oldu11 Eylül 2023
Isparta Emniyet Müdürlüğü Başarılı OperasyonIsparta Emniyet Müdürlüğü Başarılı Operasyon11 Eylül 2023
Isparta'da 38 Hırsızlık Olayı AydınlatıldıIsparta'da 38 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı13 Eylül 2023
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Nitelikli Dolandırıcılık OperasyonuIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu14 Eylül 2023
Isparta'da 9 ay süreli 36 kişilik TYPIsparta'da 9 ay süreli 36 kişilik TYP14 Eylül 2023
Araç sahipleri dikkat, akaryakıta çifte zam geliyorAraç sahipleri dikkat, akaryakıta çifte zam geliyor11 Eylül 2023
Isparta'da Bal Uzman Eller İle Üretilecek!Isparta'da Bal Uzman Eller İle Üretilecek!12 Eylül 2023
Yasadışı Bahise Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri GerçekleştirdiYasadışı Bahise Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri Gerçekleştirdi13 Eylül 2023
ITSO ÜYELERİ DÜNYAYA AÇILMAYA DEVAM EDİYORITSO ÜYELERİ DÜNYAYA AÇILMAYA DEVAM EDİYOR12 Eylül 2023
DSİ 18.Bölge Müdürlüğü Isparta'da Kış Hazırlıklarına Aksu İlçesinden BaşladıDSİ 18.Bölge Müdürlüğü Isparta'da Kış Hazırlıklarına Aksu İlçesinden Başladı12 Eylül 2023
Yalvaç Eyüplar Köyü'nde Keşfedilen Pompasız 1100 Tonluk Su Kaynağı!Yalvaç Eyüplar Köyü'nde Keşfedilen Pompasız 1100 Tonluk Su Kaynağı!17 Eylül 2023
Gelendost Motorsiklet Yarışları Nefes KestiGelendost Motorsiklet Yarışları Nefes Kesti16 Eylül 2023