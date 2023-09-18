"EYT Kapsamında İhbar Tazminatı: Detaylar ve Önemli Bilgiler"



Milyonları ilgilendiren bir konuya dair önemli ayrıntıları sizler için derledik. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kıdem tazminatı detayları hakkında bilgi sahibi olmak için bu başlıklara göz atın:

İhbar Tazminatı: Çalışan ve İşvereni Koruyan Bir Hak

İhbar tazminatı, hem çalışanın hem de işverenin güvencesi olup, işten çıkarma veya istifa durumunda önemli bir rol oynar. Ancak EYT kapsamında emekliliğe hak kazananlar için ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmuyor.

Emekli Olduktan Sonra Kıdem Tazminatı Alma Hakkı

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler, işlerini bıraksalar veya işlerine son verilseler bile kıdem tazminatını alabilirler. İş Kanunu'na göre, iş sözleşmesinin feshi için ihbar süresinin dolması gerekiyor. Bu süre zarfında çalışanın işine devam etmesi ve işverenin maaş ödemesi yükümlülüğü bulunuyor.

İhbar Tazminatı Koşulları ve Hesaplama

İşten ayrılmak isteyen işverenin, ihbar sürelerine uyarak işçiye yazılı olarak bildirimde bulunması gerekiyor. Yasaya göre, çalışma süresine bağlı olarak farklı ihbar süreleri uygulanıyor. Bu süreler kıdemle değişebilir. İhbar tazminatı, bildirim süresinin bitimindeki ücret üzerinden hesaplanır.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılanların Durumu

İşçi, kendi isteğiyle işten ayrılacaksa, bunun haklı bir nedenle olması gerekir. İhbar süresine uyarak yazılı bildirimde bulunmalıdır. Aksi halde, ihbar tazminatı hakkı doğmaz ve talep edilemez. İş Kanunu'nda sayılan haklı nedenler dışında işten ayrılan işçi, ihbar süresine ilişkin ücret tutarı kadar tazminat ödemek zorundadır.

İş Arama İzni ve İşverenin Sorumluluğu

İşten çıkarılan bir çalışana, günde en az 2 saat iş arama izni verilmesi gerekiyor. İşçi bu izni kullanarak iş arayabilir veya bildirim sürelerine uyulmazsa, bu süreye ait ücretin işveren tarafından ödenmesini talep edebilir.

EYT'liler ve İhbar Tazminatı

EYT kapsamında işten çıkarılan veya işten ayrılan kişiler için ihbar süresine uyma zorunluluğu olmadığı gibi ihbar tazminatı da gündeme gelmez.

İşverenin İhbar Tazminatı Talebi

Çalışanın işini haklı bir neden olmaksızın ve bildirim süresine uyulmadan bırakıp gitmesi durumunda, işveren ihbar süresine ilişkin ücret tutarında tazminat talep edebilir. Bildirim sürelerine uyulmadığında işverenin ihbar tazminatı alma hakkı doğabilir.

Yeni İşe Giriş ve İhbar Süresine Uyulmamanın Sonuçları

İhbar süresine uyulmadan yeni bir işe girilmesi, hem çalışan hem de işveren açısından sorumluluk doğurabilir. İş Kanunu'na göre, çalışanın bu davranışına neden olan yeni işveren, bilerek işe aldıysa veya işte devam ettiyse, ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir.

İhbar Süresinin Artırılması

Bireysel veya toplu iş sözleşmeleri ile ihbar süreleri artırılabilir. Kısmi süreli iş sözleşmeleri için de aynı süreler uygulanabilir.

İhbar Bildiriminden Geri Dönüş

İhbar bildirimi yapıldıktan sonra geri dönüş mümkün değildir. Yeniden işe başlatılması durumunda yeni bir iş sözleşmesi yapılması gerekebilir.

Deneme Süresi Sonunda İşten Çıkarılma

İş yerinde 6 aylık deneme süresinin ardından işten çıkarılan kişilerin ihbar tazminatı hakkı doğmayabilir.

İhbar Tazminatında Tavan Ücret ve İşe İade Dava Süreci

İhbar tazminatında bir tavan ücret yoktur ve günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır. İhbar tazminatı 10 yıl içinde talep edilmelidir. İşverenin kötü niyetle fesih hakkını kullandığına karar verilirse, işçiye ihbar tazminatının yanı sıra 3 katı tazminat verilir.

Özetle, ihbar tazminatı işten çıkarmalar ve istifaların karmaşık dünyasında önemli bir rol oynar ve çeşitli koşullara tabidir. Detayları göz ardı etmemek, çalışanlar ve işverenler için çok önemlidir.