5 dakikada sonuç veren koronavirüs test kiti üretildi

Abbott Laboratories, uygulanan kişinin korona pozitif olup olmadığını 5 dakika içinde tespit eden bir tanı kiti geliştirdi. Test kitinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA), acil kullanım izni aldığı bildirildi. Tıbbi cihaz üreticisi Abbott, 1 Nisan'dan itibaren günde 50.000 test üretmeyi planlıyor.



Çin'den tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 27 binden kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı geliştirme faaliyetleri sürerken, bir yandan da enfeksiyon tanı kitlerinin kalitesini ve hızını artırma çabaları da devam ediyor. Son olarak Abbott Laboratories, hastaya uygulandıktan sonra 5 dakika içerisinde hastanın enfekte olup olmadığını bildiren bir tanı kiti geliştirdi.



GÜNDE 50 BİN TANE ÜRETİLECEK

Küçük ve taşınabilir olması dolayısıyla tüm sağlık hizmet ortamlarında kullanılabileceği söylenen yeni tanı kitinin kitlesel üretimine önümüzdeki ayın başında geçilmesi bekleniyor. Abbott, 1 Nisan'dan itibaren günde 50.000 tanı kitini piyasaya tedarik edeceğini açıkladı.



POZİTİF İSE 5 DAKİKADA NEGATİF İSE 13 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR

Moleküler test, koronavirüs genomunun parçalarını hedefliyor. Genom parçaları, virüsün varlığının yüksek seviyelerde olması durumunda beş dakika içerisinde tespit edilebiliyor. Enfeksiyonun varlığını kesin olarak reddetmek için gereken kapsamlı bir araştırmanın süresinin 13 dakikaya kadar çıkabileceği belirtiliyor.



YENİ TEKNOLOJİ ID NOW'IN ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Abbott Diagnostics'in araştırma ve geliştirme bölümünün yetkilisi John Frels, yeni testin özellikle enfeksiyon hastalıklarını tespit etmekle görevli hasta bakıcılar için çok yararlı olacağını belirtiyor. Yeni teknoloji, Abbott'un ID Now platformunun üzerine inşa edildi. Bu test özellikle grip, strepkokokal boğaz ağrısı ve respiratuvar sinsitiyal virüsün tanısında kullanılıyor.



BURUN VE BOĞAZDAN ÖRNEK ALINARAK YAPILIYOR

Test, burundan ya da boğazdan örnek alınarak yapılıyor. Bu örnek, bir kimyasal çözeltiyle karıştırılıyor ve böylece virüs açılıyor ve RNA'sını salıyor. Daha sonra bu karışım ID Now sisteminin içerisine yerleştiriliyor ve yalnızca 3 kilogram civarındaki bu ID Now cihazı koronavirüs genomunun seçilmiş dizilerini tespit ediyor. Sistem, başka virüslerin karışımda yer almasını da önemsemiyor.

Abbott'un, müşterilerle ve Trump yönetimiyle birlikte çalışarak yeni testin acil servislere, acil sağlık hizmetleri kliniklerine ve doktor muayenehanelerine tedarik etmek için hazırlık yapıyor. Geçen hafta, Abbott'un m2000 RealTime sistemi ABD Gıda ve İlaç Müdürlüğü'nden onay almıştı. Bu test de tanı için kullanılabilse de sonuç vermesi daha uzun sürüyor.



KAYNAK: WEBTEKNO