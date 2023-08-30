Isparta'da Narkotik Operasyonları Sonucunda 5 Şüpheli Yakalandı

Isparta'da Narkotik Operasyonları Sonucunda 5 Şüpheli Yakalandı
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Narkotik Operasyonları Sonucunda 5 Şüpheli Yakalandı
ISPARTA - 23 Ağustos 2023
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam 5 şüpheliyi yakaladı.
Gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda şunlar ele geçirildi:
  • 3435 kullanımlık halüsinojen madde
  • 21 kök kenevir bitkisi
  • 0,65 gram uyuşturucu madde
  • Çok sayıda aparat
Yakalanan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapıldı. Şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi ve yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların gerçekleşmesinde emeği geçen ekiplere teşekkür ederken, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı ile 0.505.318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalına gösterdiği ilgi ve alakaya da teşekkür etti. Ayrıca, vatandaşlardan gelen her türlü talep ve bilginin değerli olduğunu ve titizlikle takip edileceğini vurguladı.

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