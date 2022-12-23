2023 yılı Kıdem tazminatı tutarı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti yüzde 54,6 zamla 8506 TL olarak açıkladı. Yeni asgari ücretin belli olması ile beraber 2023 yılında asgari ücretlilerin alacağı kıdem tazminatı oranı da belli oldu.



2023 yılında uygulanacak asgari ücret 5500 TL'den yüzde 54,6 zamla 8500 TL'ye yükseldi. Birçok ödemenin göstergesi konumunda olan asgari ücretin belli olmasıyla beraber 2023 yılında asgari ücretlilerin alacağı kıdem tazminatı rakamı da belli oldu.



2023 yılında kıdem tazminatı en düşük 10 BİN 8 LİRA üzerinden verilecek.



KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.



