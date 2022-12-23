isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA-tulumba-siparisi

2023 yılı için Kıdem tazminatı kaç lira oldu?

2023 yılı için Kıdem tazminatı kaç lira oldu?
ISPARTA
G.Tarihi: 22.12.2022 18:48
27593 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

2023 yılı Kıdem tazminatı tutarı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti yüzde 54,6 zamla 8506 TL olarak açıkladı. Yeni asgari ücretin belli olması ile beraber 2023 yılında asgari ücretlilerin alacağı kıdem tazminatı oranı da belli oldu.

2023 yılında uygulanacak asgari ücret 5500 TL'den yüzde 54,6 zamla 8500 TL'ye yükseldi. Birçok ödemenin göstergesi konumunda olan asgari ücretin belli olmasıyla beraber 2023 yılında asgari ücretlilerin alacağı kıdem tazminatı rakamı da belli oldu.

2023 yılında kıdem tazminatı en düşük 10 BİN 8 LİRA  üzerinden verilecek.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
 
 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2023 yılı için Kıdem tazminatı kaç lira oldu?
2023 yılı için asgari ücret kaç lira oldu?
Isparta'da 2. el araç alım / satımlarınızda doğru ve güvenilir ekspertiz raporu için Dynobil Size Yeter!
İşte erken emekliliğe hak kazanan meslekler...
TBMM'den kritik EYT kararI
ZAM ORANLARI 'KONTROL' ALTINDA OLACAK
Asgari ücrete gelecek zam için nefesler tutuldu!
FETÖ/PDY Mensubu, Isparta Merkezde Yakalandı
Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinden Yeni yıl pastanızı şimdiden ayırtın!
AKARYAKIT FİYATLARI YİNE DEĞİŞTİ
EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?
Isparta'da Glütensiz ve Doğal Gıdalar için Gurme Pazarı Hizmete Açıldı
Isparta'da soba faciası: Ev yandı
Selçuklu Tulumbacısı Isparta Şubesi açıldı
Isparta'da emniyetten büyük operasyon
Kara kış kapıya dayandı: Isparta'ya kar geliyor!
Para Uzman Uyardı: Kimyasal maddelerle...
Kaya Balık Isparta'da taze balık bulabileceğiniz EN İYİ yer
ISPARTA'DA KUNDURACILAR SİTESİNDE İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI
Şanlıurfa'nın popüler gastronomi yemekleri Isparta'da
Merkez Bankası anketi yayımladı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
Altın fiyatları için büyük tahmin: Bu rakam adım adım gelecek
BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ
ISPARTA KOSGEB'DEN ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da Tezcan Müzik Akademi ile “enstrümanların kralı” olun!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-sinema-bileti-al-online-cine-gold isparta-beyaz-esya-kampanya-indirim-arcelik-bayisi-servisi isparta-kuyumcu-altinis-indirim-ucuz-pirlanta-kampanya-altin isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?20 Aralık 2022
Mehmet Tönge Mahallesi Kapalı Pazaryerinde çalışmalar devam ediyorMehmet Tönge Mahallesi Kapalı Pazaryerinde çalışmalar devam ediyor17 Aralık 2022
Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi’nden Örnek DavranışTürk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi’nden Örnek Davranış16 Aralık 2022
Isparta'da 2. el araç alım / satımlarınızda doğru ve güvenilir ekspertiz raporu için Dynobil Size Yeter!Isparta'da 2. el araç alım / satımlarınızda doğru ve güvenilir ekspertiz raporu için Dynobil Size Yeter!21 Aralık 2022
Şanlıurfa'nın popüler gastronomi yemekleri Isparta'daŞanlıurfa'nın popüler gastronomi yemekleri Isparta'da16 Aralık 2022
Isparta'da Tarihi Kunduracılar Sitesi İndirim Günleri BaşladıIsparta'da Tarihi Kunduracılar Sitesi İndirim Günleri Başladı16 Aralık 2022
AKARYAKIT FİYATLARI YİNE DEĞİŞTİAKARYAKIT FİYATLARI YİNE DEĞİŞTİ20 Aralık 2022
ZAM ORANLARI 'KONTROL' ALTINDA OLACAKZAM ORANLARI 'KONTROL' ALTINDA OLACAK20 Aralık 2022
​Isparta spor şehri oldu​Isparta spor şehri oldu17 Aralık 2022
Isparta'da emniyetten büyük operasyonIsparta'da emniyetten büyük operasyon19 Aralık 2022
Ortak gayemiz Isparta'nın kalkınması Ortak gayemiz Isparta'nın kalkınması 18 Aralık 2022
ANTALYA REHBERLER ODASINDAN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET. ANTALYA REHBERLER ODASINDAN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET.22 Aralık 2022
Kaya Balık Isparta'da taze balık bulabileceğiniz EN İYİ yerKaya Balık Isparta'da taze balık bulabileceğiniz EN İYİ yer18 Aralık 2022
Isparta'da Glütensiz ve Doğal Gıdalar için Gurme Pazarı Hizmete AçıldıIsparta'da Glütensiz ve Doğal Gıdalar için Gurme Pazarı Hizmete Açıldı20 Aralık 2022
Isparta'da SMA’lı Arya bebek için Isparta kenetlendiIsparta'da SMA’lı Arya bebek için Isparta kenetlendi22 Aralık 2022
Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinden Yeni yıl pastanızı şimdiden ayırtın! Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinden Yeni yıl pastanızı şimdiden ayırtın!20 Aralık 2022
Kara kış kapıya dayandı: Isparta'ya kar geliyor!Kara kış kapıya dayandı: Isparta'ya kar geliyor!19 Aralık 2022
Altın fiyatları için büyük tahmin: Bu rakam adım adım gelecekAltın fiyatları için büyük tahmin: Bu rakam adım adım gelecek16 Aralık 2022
Isparta'da Tezcan Müzik Akademi ile “enstrümanların kralı” olun!Isparta'da Tezcan Müzik Akademi ile “enstrümanların kralı” olun!16 Aralık 2022
İşte erken emekliliğe hak kazanan meslekler...İşte erken emekliliğe hak kazanan meslekler...21 Aralık 2022