TÜRKİYE GEÇİLMEZ!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri tarafından ziyaret edildi.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, şehit ailelerimiz ile kahraman gazimizi evinde ziyaret etti.Vali Seymenoğlu, ilk olarak 2013 yılında Van’nın Gevaş ilçesinde hain PKK terör örgütü üyelerinin kurduğu pusu sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Şeref Arslan’ın Anadolu Mahallesi’nde ikamet eden babası Halil Arslan ve annesi Hayriye Arslan’ı evinde ziyaret etti.Samimi bir ortamda geçen ziyarette Vali Seymenoğlu aziz şehidimizin yakınları ile bir süre sohbet etti.Vali Seymenoğlu bunun yanında 20 Temmuz 1974 yılında icra edilen Kıbrıs Barış Harekâtı’nda gazi olan emekli deniz astsubay Demirali Gülgen’i Vatan Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Ziyarette kahraman gazimiz ve ailesi ile sohbet etti.Vali Seymenoğlu’nun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ziyaret ettiği diğer bir kahramanımız ise 1915 yılında Tunceli’de hain terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan J.Uzm.Çvş. Emrah Çilenger oldu. Vali Seymenoğlu gazimizi Yayla Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti.Vali Ömer Seymenoğlu, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruma için şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin emanetleri ile kahraman gazilerimiz için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Devletimizin tüm maddi ve manevi gücü sizlerin yanındadır. Şehitlerimizin emanetleri bizlere de emanettir.” dedi.Vali Seymenoğlu ziyaretlerde Aziz Şehitlerimizin yakınları ile Kahraman Gazilerimiz ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çekildi.