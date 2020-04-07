2 bin 795 vakası olan Suudi Arabistan '200 bin vaka' dedi! İngiltere'de bir günde rekor ölüm

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 1339 KİŞİ DAHA ARTTI

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISINDA REKOR ARTIŞ: BİR GÜNDE 758 ÖLÜM

AVRUPA'DA KORONAVİRÜSE KARŞI ZAFER İLAN EDEN İLK ÜLKE: NORVEÇ

RUSYA'DA VAKA REKORU

AFRİKA'DA SON DURUM

İSPANYA'DA GÜNLÜK CAN KAYBINDA ARTIŞ

AVRUPA VE TÜRKİYE'DE SON DURUM

YURT DIŞINDA ÖLEN TÜRKLERİN SAYISI 173'E ÇIKTI

Koronavirüs nedeniyle dünya çapında vaka sayısı 1 milyon 362 bini ölü sayısı 76 bini, Türkiye'de ise vaka sayısı 30 bini, ölü sayısı ise 640'ı geçti. Norveç, Avrupa'da virüse karşı zafer ilan eden ilk ülke olurken, İngiltere, ülkede bir günde görülen en yüksek ölü sayısını duyurdu. Suudi Arabistan Sağlık Bakanı ise, "Yakın zamanda 200 bin vakayı görmeyi bekliyoruz" dedi. İşte salgında bugün yaşanan gelişmeler...Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle şu ana kadar 76 bin 482 kişi hayatını kaybetti.Vaka sayısı 1 milyon 364 bin 736 olurken, hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 293 bin 879...- Fransız haber ajansı AFP: Suudi Arabistan Sağlık Bakanı, ülkede haftalar içerisinde 200 bin koronavirüs vakasına ulaşmayı beklediklerini açıkladı. Şu anda ülkede 2 bin 795 vaka bulunuyor...ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1339 artarak 11 bin 13'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 369 bin 179...- İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nden (NHS) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte hastanede tedavi gören 758 Kovid-19 hastası daha hayatını kaybetti. Bununla birlikte hastanede hayatını kaybeden koronavirüs hastalarının sayısı 5 bin 655'e yükseldi. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkedeki vaka sayısı da 52 bin 290.- İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 3 bin 872'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 62 bin 589...- Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki Kovid-19 (koronavirüs) salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi. Höie, düzenlediği basın toplantısında, Norveç’te Kovid-19 tedbirleri öncesinde bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi. Höie,değerlendirmesini yaptı. Güncel istatistiksel verilere göre, Norveç'te koronavirüs vakalarının artmadığının görüldüğünü vurgulayan Höie, virüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının gelecek günlerde azalacağını söyledi. 111 bin 299 kişiyle İskandinav ülkeleri arasında en çok Kovid-19 testi yapılan Norveç’te, 5 bin 755 kişide virüs tespit edildi. 5 milyon 368 bin kişinin yaşadığı ülkede, 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.- Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı 1154 artarak 7 bin 497'ye hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 artarak 58'e çıktı. Bu rakam Rusya'da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı...- Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 10 bin 75’e ulaştı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 73 kişi artarak 487'ye yükseldi. Son 24 saatte yaklaşık 1000 yeni vaka tespit edilirken, iyileşenlerin sayısı da 813’ten 913’e çıktı.- Dün 637 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da son 24 saatte 744 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam sayının 13 bin 798'e çıktığı duyuruldu. Ülkedeki vaka sayısı ise 140 bin 510 oldu.- İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 636 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 16 bin 523'e, vaka sayısı ise 132 bin 547'ye yükseldi.- Türkiye'de vaka sayısı 30 bin 217'e, ölü sayısı ise 649'a yükseldi.- Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1810'a, vaka sayısı 103 bin 375'e yükseldi.- Fransa'da vaka sayısı 98 bin 10, ölü sayısı ise 8 bin 911 oldu.- Belçika, 1380 yeni koronavirüs vakası ve 403 yeni ölüm bildirerek toplamda 22 bin 194 vaka ve 2 bin 35 ölümü doğruladı.- Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı, son 24 saatte 777 artarak 19 bin 580'e ulaşırken, ölü sayısı 234 artışla 2 bin 101 oldu.- Almanya'da 3 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybeden kişilerden birinin 36 yaşında olduğu belirtildi. Kovid-19 nedeniyle Almanya'da hayatını kaybeden Türklerin sayısı 37'ye, yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 173'e yükseldi.- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yoğun bakımda yatan bir kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede korona salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.- Çin'de bugün ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı.- İsrail'de vaka sayısı 8 bin 904 ölü sayısı 57 oldu.- Japonya’da koronavirüs vakalarının sayısı 4 bin 820'ye yükseldi. Hükümetin virüsle mücadele kapsamında OHAL ilan etmesi beklenirken ülkede ölü sayısı ise 108 olmuştu.- Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 80'e, Mısır'da 85'e yükseldi.- Avustralya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi. Ülkede 304 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldığı, 5 bin 895 kişide virüs tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 315’inin iyileştiği açıklandı.