Isparta'nın Döviz Getiren İhracat Performansı

Isparta'nın Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği ihracat ve bazı ülkelere yapılan döviz cinsinden ihracat rakamları aşağıdaki gibidir:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD): 4 milyon 740 bin dolar (Ocak-Ekim 2023: 53.313,49 dolar)

Fransa: 2 milyon 146 bin dolar (Ocak-Ekim 2023: 22.078,90 dolar)

Özbekistan: 1,2 milyon dolar (Ocak-Ekim 2023: 9.488,97 dolar)

Birleşik Krallık: 1 milyon 458 bin dolar (Ocak-Ekim 2023: 11.889,40 dolar)

Almanya: 1 milyon 682 bin 43 dolar (Ocak-Ekim 2023: 44.938,43 dolar)

İspanya: 815 bin dolar (Ocak-Ekim 2023: 21.091,86 dolar)

İtalya: Yaklaşık 827 bin dolar (Ocak-Ekim 2023: 12.190,85 dolar)

Antalya Serbest Bölge: 480 bin dolar (Ocak-Ekim 2023: 13.528,80 dolar)

Toplamda, Isparta'nın Ekim 2023 döneminde gerçekleştirdiği toplam ihracat 32.857,93 dolar olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, Ocak-Ekim 2023 dönemi için toplam ihracat rakamı 373.333,67 dolar olarak belirtilmiştir. Bu rakamlar, Isparta'nın farklı ülkelere yaptığı döviz cinsinden ihracatı ve ticaret performansını yansıtmaktadır.