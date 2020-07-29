ADANA - Seyhan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara oyuncak ve kıyafet hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneğinde katıldığı atıldığı etkinlikte, belediyenin dikim evinde üretilen bayramlık kıyafetler ile oyuncaklar çocuklara verildi.

Arife gününe kadar devam edecek dağıtımlarda çocuklara Başkan Akay'ın yazdığı mektup da iletiliyor.

Akay mektubunda “Sevgili çocuklar sizler, geleceğimizin teminatı ve Cumhuriyetimizin umudusunuz. Biz sizin için daha yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. Sizi önemsiyor ve değer veriyoruz.”ifadelerini kullanıyor.

- Belediyeden denetim

Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gıda işletmelerine yönelik gıda ve hijyen denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde vatandaşın geleneksel bayram ikramı tatlı ve şekerleme üretimi yapan ve satan işletmelerde satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihleri, ambalaj durumu ve fiyat bilgisi, üretim yapılan alanların standardizasyonu ve kullanılan araç ve gereçlerin standartlara uygunluğu kontrol edildi.



