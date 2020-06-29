MERSİN - Mersin’in Tarsus ilçesinde akli dengesi bozuk olduğu ileri sürülen kişi, komşusunu bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Yenice Mahallesi'nde, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen E.Ö, (42) tek odalı evde yaşayan komşusu 58 yaşındaki Erhan Tokmak'ın evine girdi.
Tokmak'ı bıçaklayan E.Ö, evden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralan Tokmak, ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma, kaçan E.Ö'yü evinde gözaltına aldı.