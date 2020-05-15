İSTANBUL - Yapı Kredi, uluslararası piyasalardan 780 milyon dolar sendikasyon ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 100 milyon dolar olmak üzere toplam 880 milyon dolarlık kaynak sağladı.

Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bankanın 18 ülkeden, 36 bankanın katılımı ile iki ayrı döviz cinsinden sağladığı 780 milyon dolarlık sendikasyon kredisi, ihracatın finansmanı için kullanılacak.

EBRD ile imzalanan sözleşme kapsamında elde edilen 367 gün vadeli 100 milyon dolar ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarına tahsis edilecek.

Yapı Kredi'nin, 199 milyon dolar ve 535 milyon avro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı sendikasyon, katılımcı sayısı olarak yılın en yüksek katılımlı işlemi olurken, kredinin tutarı sözleşmeye eklenen akordeon özelliği sayesinde, 27 Mayıs 2020 tarihine kadar gelebilecek yeni katılımlarla artırılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu sürece rağmen, yılın şu ana kadarki en yüksek katılımlı sendikasyon kredisine imza attıklarını bildirdi.

Bunun, Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi'ye uluslararası alanda duyulan güvenin çok önemli bir göstergesi olduğunu belirten Erün, şunları kaydetti:

"Güçlü sermaye yapımız, insanı merkeze alan, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışı ve nitelikli insan kaynağımızla reel sektörü destekleyerek ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunmayı aralıksız sürdüreceğiz. Sendikasyon kredisi sözleşmesine eklenen akordeon özelliği ile 27 Mayıs 2020 tarihine kadar yeni gelebilecek katılımcılarla sağlanan tutar yükselebilir. Yapı Kredi olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde de ülkemiz ve topluma karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirerek, sınırları kaldırmaya devam ediyoruz.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen, saygın finans kuruluşlarının yüksek talep gösterdiği ve uygun faiz oranları ile sağladığımız bu sendikasyon kredisini, dış ticaretin finansmanına yönlendireceğiz. Diğer yandan, EBRD ile imzalanan sözleşme kapsamında sağladığımız 100 milyon dolar kaynakla da KOBİ'lerimize finansal ihtiyaçları için destek olmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, Yapı Kredi'nin sağladığı 780 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü ve düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch, koordinatörlüğünü Standard Chartered Bank, Emirates NBD ve ICBC Yatırım, aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi.

Sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor + yüzde 2,25 ve euribor + yüzde 2 olarak belirlendi.

















