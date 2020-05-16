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Şirketler sosyal mesafeyi Vodafone Red ile koruyor

Vodafone, koronavirüs salgını sürecinde değişen iş yapış şekillerine uygun çözümlerle işletmelerin iş süreçlerini uzaktan takip etmesine imkan sunuyor - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Red Kontrol çözümümüzü sürece

Şirketler sosyal mesafeyi Vodafone Red ile koruyor
Ekonomi
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İSTANBUL - Vodafone Business'ın Red Kontrol çözümüyle iş süreçlerini uzaktan yönetmeye başlayan M-Art Design, üretime devam eden fabrikasında sağlık ve güvenlik kurallarını yakından takip ediyor. Şirket, Red Kontrol ile anlık konumlarını belirlediği fabrika çalışanlarının sosyal mesafe kuralına uymasını ve korunmasını sağlıyor

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, koronavirüs salgını sürecinde değişen iş yapış şekillerine uygun çözümlerle işletmelerin iş süreçlerini uzaktan takip etmesine imkan sunuyor.

Vodafone Business'ın Red Kontrol çözümünü tercih eden M-Art Design, üretim hariç tüm süreçlerini uzaktan takip edilebilir hale getirdi.

Buna göre, M-Art Design, çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla tüm tasarım toplantıları ile iç iletişimi dijital ortama taşıdı.

"Verimli İş Takibi Yönetimi" ile de üretime devam eden fabrikasında anlık konumlarını takip ettiği çalışanlarının Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği sosyal mesafe kuralına uymasını ve korunmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, tüm dünyada hayatı ve iş yapış şekillerini değiştiren koronavirüs salgınının Türkiye'de de en az hasarla atlatılacağına inandıklarını belirterek, işletmelere uzaktan çalışma ile ilgili ürünleriyle destek olduklarını aktardı.

Koronavirüs salgını öncesinde ihtiyaçların rekabet tarafında bir adım öne çıkmak şeklinde konumlandığını, bugün uzaktan erişim ve yönetişim ile iş sürekliliği ihtiyacının öncelikli hale geldiğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Red Kontrol çözümümüzü de sürece adapte ettik. Minimum personelle de olsa üretime devam etmesi gereken tesislerde çalışanların sosyal mesafeyi korumasını sağlıyor, diğer yandan işletmelerin verimlilik ve maliyetlerini uzaktan kontrol altında tutabilmelerine imkan tanıyoruz. Red Kontrol ürünleri, işletmelerin ihtiyaçlarını anlayıp, o ihtiyaçlara özel olarak tasarlanıyor ve tüm hizmetler Vodafone uzmanlığı ile veriliyor.

Bu çözümler sayesinde yöneticiler, işletmelerine 7/24 uzaktan müdahale edebilme şansı da elde ediyor. Bu çözümümüzle, çalışan verimliliğinde yüzde 20'ye kadar artış, iş güvenliği maliyetlerinde yüzde 20'ye kadar azalma, operasyonel verimlilikte yüzde 10'a kadar artış ve enerji yönetimi alanındaki kestirimci bakımda yüzde 40'a kadar maliyet avantajı yaratabiliyoruz."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, tarım sektöründen gıda üretimine, belediyelerden sigortacılık sektörüne birçok alanda kullanılabilen Red Kontrol'ün "Verimli İş Takibi", "Makine ve Üretim Takibi" ve "Enerji Takip" çözümleriyle işletmeler üretim tesislerinde zamanın nasıl yönetildiğini, makinelerin yeterli üretim yapıp yapmadığını, enerji giderlerini uzaktan görebiliyor ve bu doğrultuda önlemler alabiliyor.







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