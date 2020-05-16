GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Sabancı Holding ilk çeyrekteki zorlu sürece güçlü girdi

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper: - "Borçluluk oranlarındaki düşüş ve faaliyet karındaki artış, ilk çeyrek bilanço döneminin güçlü bir mali performansla tamamlanmasını sağladı. Özellikle sürdürülebilirlik odağındaki stratejimizin meyvelerin

Sabancı Holding ilk çeyrekteki zorlu sürece güçlü girdi
Ekonomi
30 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Yılın ilk çeyreğinde Sabancı Topluluğu'nun net karı 1 milyar 193 milyon 206 bin TL olurken, şirket net karını 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artırdı.

Sabancı Holding, yaptığı yazılı açıklamayla 2020 yılının ilk üç aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, dijitalleşmenin gücü, Sabancı Holding'in ilk çeyrek bilançosuna yansırken, Sabancı Holding, ilk çeyrekte dengeli portföy yapısı ve sağlam bilançosu sayesinde zorlu sürece güçlü girdi.

Buna göre, Sabancı Topluluğu'nun konsolide satışları 13,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Net karını 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artıran Sabancı Topluluğu'nun konsolide net karı üç aylık dönemde 1 milyar 193 milyon 206 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, söz konusu mali gerçekleşmelerin, koronavirus pandemi etkisinin tüm dünyada görülmeye başlandığı bir dönemi de kapsadığını anımsattı.

Alper, ayrıca Türk sağlık sisteminin, bu zorlu mücadelede başarılı bir performans sergilediğine atıfta bulunarak, Topluluk olarak da sağlık konusunda zamanında alınan önlemlerle süreci etkin şekilde yönetmeye devam ettiklerini bildirdi.

2020 yılının ilk çeyreğinin, finansal yönetimde başarılı sonuçların elde edildiği bir dönem olarak kayıtlara geçtiğini belirten Alper, şunları kaydetti:

"Borçluluk oranlarındaki düşüş ve faaliyet karındaki artış, ilk çeyrek bilanço döneminin güçlü bir mali performansla tamamlanmasını sağladı. Özellikle sürdürülebilirlik odağındaki stratejimizin meyvelerini toplamaya başladık. Bu sayede de 2020 yılının ilk çeyrek bilanço dönemini sağlıklı finansal sonuçlarla tamamladık.

Topluluk olarak, uzun vadeli stratejimizde de yer alan çevre ve iklim değişikliği hassasiyetlerini ön planda tutarak, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik odağındaki sorumluluklarımızı gözeteceğimizin sözünü vermiştik. Pandemi süreci, bu konunun önem ve hassasiyetini bizlere net olarak gösteriyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu konu bir numaralı önceliklerimiz arasında olacak.”


- "Tüm dünya insanlık tarihinin karşılaştığı en önemli sınavlardan birini veriyor"


Başta enerji, bankacılık, sanayi ve perakende olmak üzere faaliyet gösterilen tüm sektörlerde önemli adımlar attıklarını aktaran Alper, tüm dünyanın insanlık tarihinin karşılaştığı en önemli sınavlardan birini verdiğini hatırlattı.

Alper, "Pandemi süreci, iş yapış şekillerindeki tüm ezberleri bozduğu gibi başlı başına bir kırılma noktası da oluşturuyor. Sabancı Topluluğu olarak 70 bine yakın çalışanımız, dengeli ve dirençli portföy yapımız, güçlü bilançomuz, düşük borçluluk oranımız ve kuvvetli bilgi teknolojileri altyapımızla girdiğimiz bu özel dönemi aşmak için süreci yakından takip ediyor, stratejik ve operasyonel tüm önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bu süreçte bankacılık, gıda perakendesi ve enerji alanında kamu hizmetini aksatmadan sürdürüyoruz"

Teknolojik altyapı ve dijitalleşmenin önemini belirten Alper, şu bilgileri verdi:

"Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, dijital iş modellerinin hiç olmadığı kadar önem kazandığı bu dönemi Sabancı Topluluğu olarak son derece başarılı bir şekilde yönetiyoruz. Şirketlerimiz, uzun zamandır teknolojik altyapı ve dijitalleşme alanında yapmakta olduğumuz etkin çalışmaların bir eseri olarak, işlerini geliştirme ve büyütme konusundaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Bu sayede Kovid-19 döneminde de iş sürekliliğimizde herhangi bir aksama olmadan operasyonlarımızı yürütüyoruz.

Bu süreçte bankacılık, gıda perakendesi ve enerji alanında kamu hizmetini aksatmadan sürdürüyoruz. 'Evde kal' dediğimiz bugünlerde dijitalleşmenin ve uzun süredir devam ettirdiğimiz teknolojik yatırımların ne kadar isabetli olduğu bir kez daha görülmüş oldu."

Alper, ayrıca bu dönemde değer zincirlerinin sağlıklı kalmasının da önemli olduğunu bildirdi.

Ekosistem yaklaşımları çerçevesinde, tedarikçi, bayi ve iş ortaklarına yol gösterip destek olduklarını belirten Alper, kurumsal vatandaşlığı her zaman önceliği olarak gören Sabancı Topluluğu'nun, desteklerinin bilim ve teknoloji alanına odakladığını, şimdiye kadar 30 milyon TL’ye ulaşan bağış yaptıklarını bildirdi.


- "Uzun vadeli yol haritamızdan vazgeçmeden yol alıyoruz"


Kovid-19’dan kaynaklı olarak bir çok zorluk yaşansa da geleceğe dair planlarını ertelemediklerini ifade eden Alper, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurumsal Girişim Sermayesi fonumuz SPK tarafından onaylandı. 200 milyon liralık bu fonu özellikle teknoloji odaklı girişimler için kullanacağız. Şu an ilk etapta 25 startup ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda daha hızlı adımlar atacağız. Dolayısıyla uzun vadeli yol haritamızdan vazgeçmeden yol alıyoruz.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de içine alan Kovid-19 sürecine sağlıklı bir bilanço ve borç seviyesi ile girdik. Yılın ikinci çeyreği için de nakit yönetimi ve iş sürekliliği önceliğimizi koruyarak paydaşlarımıza değer yaratmak hedefimizdir. İleri teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı hamlelerimizle, önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımıza maksimum değeri sağlamak için Türkiye’nin Sabancısı olarak daha güçlü bir şekilde çalışmayı ve üretmeyi sürdüreceğiz."








Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da çiğköfteciden ihtiyaç sahiplerine destek!
Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerin sayısı yükseldi
Koronavirüsün Türkiye rotası
Isparta ve tüm ülkede dev uygulama!
Tüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurdu
Isparta'da ''Bize bir şey olmaz'' tavrı! sonuç KOVİD-19 karantinası
Bu kurallara uymayan yandı! Isparta'da koronavirüs denetlemesi
Isparta'da 19 Mayıs nasıl kutlanacak? açıklama geldi
Son dakika: 65 yaş üstü için yeni kararlar alındı...
KABE'NİN GİRİŞİNE STERİLİZASYON KAPISI KOYULDU
Isparta'daki yeni yapılan bulvar trafik yükünü hafifletecek!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge...uymayanlara yaptırım var!
ISPARTA’DA AVM VE MESLEK GRUPLARINA KORONAVİÜRS DENETİMİ
TÜRKER AVM'DE YENİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI
Isparta'da elektrikli bisikletler ve motosikletler denetleniyor!
19 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı
Antalya, Isparta ve Burdur'daki 10 tarihi eserin restorasyonuna başlanılacak
Yenilenen görünümüyle Isparta Kolçelik Kavşağı
Isparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldı
BAKA toplantısında Isparta için önemli adımlar...
SDÜ'de çok kapsamlı yeni bir bölüm açıldı! mezunlarına bir çok alanda iş var!
Son dakika: 14 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
ISPARTA'DA KORONAVİRÜSE KARŞI SIKI TEDBİR!
Isparta Milli Eğitim Müdürü Yılmaz’dan doğum günü sürprizi
Bu illerde artık maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar...Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar...09 Mayıs 2020
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesiIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesi12 Mayıs 2020
Isparta'da AVM'ler için yeni genelge! Valilik duyurdu!Isparta'da AVM'ler için yeni genelge! Valilik duyurdu!11 Mayıs 2020
Son dakika haberi: 9 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandıSon dakika haberi: 9 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı09 Mayıs 2020
Isparta'da valilik'ten çok önemli duyuru! herkesi ilgilendiriyor!Isparta'da valilik'ten çok önemli duyuru! herkesi ilgilendiriyor!09 Mayıs 2020
Son dakika: 65 yaş üstü için yeni kararlar alındı...Son dakika: 65 yaş üstü için yeni kararlar alındı...15 Mayıs 2020
Son dakika: İçişleri'nden yeni genelge! 81 il valiliğine gönderildiSon dakika: İçişleri'nden yeni genelge! 81 il valiliğine gönderildi13 Mayıs 2020
Isparta için meteorolojik uyarı! rekor sıcaklık seviyesiIsparta için meteorolojik uyarı! rekor sıcaklık seviyesi13 Mayıs 2020
81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri genelge gönderildi 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri genelge gönderildi12 Mayıs 2020
Bakan Koca'dan son dakika camiler, pandemi hastaneleri ve bayram için açıklamaBakan Koca'dan son dakika camiler, pandemi hastaneleri ve bayram için açıklama13 Mayıs 2020
Isparta'da imam caminin bir bölümünü "hayır marketi"ne dönüştürdüIsparta'da imam caminin bir bölümünü "hayır marketi"ne dönüştürdü13 Mayıs 2020
Son dakika haber...Isparta'da deprem!Son dakika haber...Isparta'da deprem!13 Mayıs 2020
Bu kurallara uymayan yandı! Isparta'da koronavirüs denetlemesiBu kurallara uymayan yandı! Isparta'da koronavirüs denetlemesi15 Mayıs 2020
TKDK 9. PROJE BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKTITKDK 9. PROJE BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKTI12 Mayıs 2020
Bu illerde artık maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandıBu illerde artık maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandı14 Mayıs 2020
Isparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldıIsparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldı14 Mayıs 2020
Kahramanmaraş'ta ambulans devrildiKahramanmaraş'ta ambulans devrildi09 Mayıs 2020
"Kovid-19" lavanta ve kekik yağına talebi artırdı "Kovid-19" lavanta ve kekik yağına talebi artırdı13 Mayıs 2020
Tüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurduTüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurdu16 Mayıs 2020
Propolis üretiminde yerli üreticinin teşvik edilmesi gerekiyorPropolis üretiminde yerli üreticinin teşvik edilmesi gerekiyor09 Mayıs 2020