İSTANBUL - OPET, Denizbank ile yapılan iş birliği kapsamında Üretici Kart sahiplerine tarımsal faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları akaryakıt harcamalarını 6 ay vade ile faizsiz ödeme imkanı sağlıyor.

Opet'in açıklamasına göre, şirket, akaryakıt alımlarında çiftçilere ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yürüttüğü kampanyalarına devam ediyor. Bu kapsamda tarım bankacılığı alanında en yüksek pazar payına sahip banka olan Denizbank ile yeni bir iş birliğine imza atıldı.

Opet, 30 Haziran'a kadar Opet ve Sunpet istasyonlarından Üretici Kart ile akaryakıt alışverişi yapan çiftçilere faizsiz 6 ay vade imkanı sunacak.

Kampanya kapsamında dönemsel faizsiz ödeme avantajından faydalanmak isteyen çiftçilerin, Üretici Kartları ile akaryakıt almaları gerekiyor.

Çiftçilerin akaryakıt, gübre, yem, tohum gibi tarımsal alışverişlerinde kullanabildiği Üretici Kart, 17 bin üye iş yerinde vade ve yüzde sıfır faiz avantajı sunuyor. Üretici Kart'ı olmayanların cep telefonu ile "ÜRETİCİ" yazıp, boşluk bıraktıktan sonra "TC Kimlik Numarası" ve "Bulunulan ilin plaka kodunu" yazarak 3280'e gönderilmesi yeterli oluyor.



