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Mitsubishi Electric, çevre hedeflerini büyüttü

Sürdürülebilir gelecek için çalışan Mitsubishi Electric, çevreye dost teknolojiler geliştiriyor - Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu: - "Mitsubishi Electric olarak her zaman 'Daha İyisi İçin Değişim' felsefesiyle yol alıyoruz. Böylelikle

Mitsubishi Electric, çevre hedeflerini büyüttü
Ekonomi
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İSTANBUL - Üstün teknolojiye sahip, enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürün ve hizmetler sunan Mitsubishi Electric, daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarını sürdürüyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, her çağın gereksinimlerini önceden görüp geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni teknolojiler geliştiren Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi "Daha İyisi İçin Değişim" ve çevre ilkesi "Eko Değişim" doğrultusunda dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak için çalışıyor.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu CDP (Karbon Saydamlık Projesi) tarafından iklim değişikliği ve su verimliliği konusunda 4 yıl art arda en üst seviye olan A sınıfına layık görülen yeşil şirket, "Yeni Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050" ile çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerini daha da yoğunlaştırıyor.

Şirket, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla doğa ile uyum içinde yaşayan, düşük karbonlu ve geri dönüşüm odaklı bir toplum oluşmasına katkı sağlamak için yürüttüğü çalışmaları paylaştı.


- "Yüksek enerji tasarrufuna sahip çözümlerimizle iddialı bir çözüm ortağıyız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, 100 yıla yaklaşan global bir şirket olarak tüm faaliyetlerinde çevresel duyarlılığı öncelik olarak belirlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Nisan 2021 ve sonrasındaki uzun bir döneme odaklanan yeni 'Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050' ile çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Mitsubishi Electric olarak her zaman 'Daha İyisi İçin Değişim' felsefesiyle yol alıyoruz. Böylelikle sadece ürünlerimizin teknolojisi, güvenilirliği ve kalitesiyle değil çevre duyarlılığı konusunda da fark yaratıyoruz. Markamızın çevre yönetimi konusundaki tutumunu ifade eden 'Eko Değişim' ilkesi çerçevesinde hem çalışanlarımızın hem de toplumun çevre bilinci düzeyini artırmak için çalışıyoruz.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'evden uzaya' kadar faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yüksek enerji tasarrufuna sahip çözümlerimizle öne çıkıyoruz. Türkiye'de çevre dostu binalar, fabrikalar ve altyapı projeleri için iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri alanlarında iddialı bir çözüm ortağıyız."


- "İşletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz"


Yeni endüstri evresinde ham maddenin daha verimli kullanılmasını, enerji yönetiminin çok daha planlı yapılmasını ve çevreyle dost üretim gerçekleştirilmesini en öncelikli konular olarak gördüklerini ifade eden Saraçoğlu, enerji verimli ve çevreci fabrika otomasyon ürünleriyle, işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağladıklarını bildirdi.

Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz. Üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan e-F@ctory, işletmelerin hem küresel rekabette hem de çevreci üretimde bir adım önde olmalarına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.


- "Yüksek teknoloji ve düşük enerji prensibiyle karbon salımını azaltıyoruz"


Yüksek teknoloji ve düşük enerji prensibiyle karbon salımını azalttıklarını belirten Saraçoğlu, bu doğrultuda, Avrupa Birliği'nin yeni F-Gaz Yönetmeliği hedefleriyle uyumlu olan yüksek enerji verimliliğine sahip R-32 gazını ilk kullanan markalardan biri olduklarını bildirdi.

Saraçoğlu, "Hatta saf haliyle çevrede var olan doğal bir akışkan olması sebebiyle çevreye herhangi bir olumsuz etkileşimi bulunmayan karbondioksit akışkanlı sistemleri tasarlayarak daha yaygın kullanılması için çalışıyoruz. Bu sayede daha az soğutucu akışkan kullanarak verimi artırmayı, karbon salımını kısıtlamayı ve karbon ayak izini küçültmeyi amaçlıyoruz. Klima alanında yüzde 94'e varan geri dönüşüm oranıyla da dikkati çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- "CO2 salımını 2050 itibarıyla yüzde 80'den fazla azaltmak hedefiyle çalışıyoruz"


Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece Mitsubishi Electric asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojisine atıfta bulunan Saraçoğlu, "Bu teknoloji sayesinde yüzde 35'e varan oranlarda enerji tasarrufu yapılarak yılda yaklaşık bin 400 kilogram karbondioksit salımı azaltılabilmesini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Mitsubishi Electric'in Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050 eylem planı hakkında da bilgi veren Şevket Saraçoğlu, şunları aktardı:

"Herkes için daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla hava, kara ve su kaynaklarını kalbimiz ve teknolojilerimizle korumak beyanıyla çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Bu vizyon kapsamında üzerinde yoğunlaşacağımız temel konuları, iklim değişikliği tedbirleri, kaynak sirkülasyonları, doğa ile uyum içinde yaşamak, inovasyon, insan kaynaklarını geliştirmek, ihtiyaçları anlamak, birlikte yeni değerler yaratmak ve yaygınlaştırmak olarak sıralayabiliriz.

Mitsubishi Electric olarak, iklim değişikliği, kaynak geri dönüşümü ve tüm değer zincirinde çevre sorunlarını çözmek amacıyla çeşitli iş alanlarında farklı teknolojik kaynakları kullanacağız. Uluslararası sözleşmelere dayanan uzun vadeli hedeflere bağlı kalarak, hammadde satın alımından üretime, satıştan dağıtıma, kullanımdan geri dönüşüme kadar tüm değer zincirinde sera gazı salımının azaltılmasını destekleyeceğiz. Halihazırda CO2 salımını 2030 itibarıyla yüzde 30 ve 2050 itibarıyla yüzde 80'den fazla azaltmak hedefiyle çalışıyoruz."

Saraçoğlu, tüm dünyada ürünlerin geri kullanımı ve onarımının yanı sıra atıkların azaltılması gibi kaynak geri dönüşüm sürecini destekleyeceklerini ve üretim sırasında oluşan plastik gibi atıkların yüzde 100 etkili kullanımını sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.






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