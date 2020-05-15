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Kovid-19 için "Türk Işın Tedavisi" yöntemi ABD'den davet aldı

"Türk Işın Tedavi Yöntemi", ilk olarak Türk bilim adamları tarafından "TurkishBeam Seçici- Sensitiv UVC ve Lazer Tedavisi", kısaca "TurkishBeam" adı altında kurulup geliştirildi - TurkishBeam, Türkiye kökenli dünya çapında önemli tıbbi cihaz firması RD Gl

Kovid-19 için "Türk Işın Tedavisi" yöntemi ABD'den davet aldı
Ekonomi
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İSTANBUL - RD Global INVAMED'in geliştirdiği "TurkishBeam Türk Işın Tedavisi", denenmesi ve analizlerinin yapılması için ABD'nin tıp merkezlerinden Cleveland Kliniği ve New York Üniversitesi tarafından resmi olarak davet edildi.

RD Global INVAMED'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk Işın Tedavi Yöntemi"nin, mikroorganizmalar, mantarlar, bakteriler ve virüsler gibi organizmaların tamamıyla yok edilmesini sağlayan ve bu süreçte insanların hücre ve DNA'larına herhangi bir şekilde zarar vermeyen bir tedavi yöntemi olduğu bildirildi.

Verilen bilgiye göre, "Türk Işın Tedavi Yöntemi", ilk olarak Türk bilim adamları tarafından "TurkishBeam Seçici- Sensitiv UVC ve Lazer Tedavisi", kısaca "TurkishBeam" adı altında kurulup geliştirildi. TurkishBeam, Türkiye kökenli dünya çapında önemli tıbbi cihaz firması RD Global INVAMED'in 3 yıllık araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonucu ortaya çıktı.

2017 yılından beri bu tedavi yöntemiyle enfeksiyona neden olan patojenler ve mikroorganizmalar üzerinde çalışmalar yürüten RD Global INVAMED, Kasım 2019'dan itibaren bu çalışmalarını yoğun bir şekilde Kovid-19 üzerinde odaklanarak sürdürmeye devam eti.

Yapılan hayvan çalışmalarından Kovid-19 ve benzeri viral hastalıkların tedavisi ile ilgili olumlu ve ümit verici sonuçlar alındıktan sonra, Sağlık Bakanlığı'na klinik çalışma başvurusu yapıldı ve yapılan başvuru 4 Mayıs 2020'de onaylandı.

Onayın ardından, insanlar üzerinde uygulanmasına yönelik gerekli çalışmalar başlatılırken, "TurkishBeam Türk Işın Tedavisi", denenmesi ve analizlerinin yapılması için ABD'nin tıp merkezlerinden Cleveland Kliniği ve New York Üniversitesi tarafından resmi olarak davet edildi.

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