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Halkbank'tan ilk çeyrekte 825 milyon TL net kar

Bankanın toplam mevduatı ilk çeyrekte yüzde 9,9 artışla 327,2 milyar TL olurken, ilk çeyrekte 825 milyon TL net kar elde etti - Halkbank, ilk çeyrek sonunda toplam kredilerini 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,6 artışla 441,5 milyar TL'ye taşıdı - Halkbank Ge

Halkbank'tan ilk çeyrekte 825 milyon TL net kar
Ekonomi
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İSTANBUL - Halkbank,yılın ilk çeyreğinde 825 milyon TL net kar elde etti

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü, 2019 yıl sonuna göre yüzde 7,5 artırarak 491,2 milyar TL’ye taşıdı.

Nakdi kredilerinde aynı dönemde yüzde 12,5 artış sağlayan Halkbank, toplam kredilerini yüzde 10,6 artışla 441,5 milyar TL'ye yükseltti. Esnaf, sanatkar ve KOBİ’lere özel çözümler üretmeyi sürdüren Halkbank’ın KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 19,4 olarak gerçekleşti.

Bankanın toplam mevduatı ilk çeyrekte yüzde 9,9 artışla 327,2 milyar TL olurken, ilk çeyrekte 825 milyon TL net kar elde etti.

Halkbank, uygulamaya alınan ekonomik tedbirlerin etkisiyle yeni yıla pozitif göstergelerle başlayan Türkiye ekonomisine desteğini ilk çeyrekte de sürdürdü.

İmalatçı firmaların yeni yatırımlarını teşvik etmek ve mevcut işletme giderlerini uygun koşullarda finanse etmek üzere hayata geçen uygulamalarla banka; ilk çeyrek sonunda toplam kredilerini 2019 yılsonuna göre yüzde 10,6 artışla 441,5 milyar TL'ye taşıdı.

Halkbank'ın firmaların istihdam artışının desteklenmesi amacıyla sunduğu İstihdam Odaklı İşletme Kredisi kapsamında kredi bakiyesi 12,1 milyar TL olarak gerçekleşti. İstihdama katkı ve döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlerin desteklenmesi hedefiyle oluşturulan İVME Finansman Paketi'nde ise toplam kredi bakiyesi 11,8 milyar TL’ye ulaştı.

Halkbank yılın ilk üç ayında bireysel müşterilerine yönelik özel çalışmalar da yürüttü. Banka bireysel müşterilerine uygun çözümler sunan ürünleriyle ihtiyaç kredisi bakiyesini 19,8 milyar TL’ye, konut kredisi bakiyesini ise 30,7 milyar TL’ye yükseltti.


- "İmalat sanayiini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye’nin yeni yıla mali anlamda pozitif göstergelerle başladığını belirterek, “Bankamız bu yılın başında hedeflerini belirlerken istihdama ve ihracata odaklanmıştır, firmaları özellikle bu yönde teşvik edecek ürünlere öncelik vermiştir." ifadesini kullandı.

İleri, verimli, milli endüstri anlayışıyla bu dönemde yerli malı kullanımını özendirmeye ve katma değerli ürün imalatını artırmaya özel önem verdiklerini aktaran Arslan, “Son dönemde yaşananlar, tüm dünyaya yerli sanayilerin önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin bu yönde girişimlerine çok önce başlamasıyla yerli firmalarımızın artan üretim gücü, hepimizi gururlandıran bir tablo ortaya koymuştur. KOBİ Bankacılığı alanında öncülüğünü sürdüren Halkbank, Üreten Türkiye’nin Bankası olma misyonuyla imalat sanayiini desteklemeye kararlılıkla devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı tüm dünyanın örnek aldığı bir mücadele ortaya koyduğunu ve Halkbank'ın her zaman olduğu gibi, imkanlarını müşterilerine destek vermek için seferber ettiğini belirten Osman Arslan, “Sağlık sistemimiz gibi kamu bankalarımız da salgına karşı mücadelede başarılı bir sınav vermiştir. Tüm personelimizin fedakarlıkla çalıştığı bu dönemde, kurumlarımız aracılığıyla sunulan yeni ürün ve uygulamalar ekonomik istikrarın korunmasına büyük katkı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.


- Borç öteleme imkanından 700 binin üzerinde müşteri yararlandı

Verilen bilgiye göre, Halkbank, nisan ve mayıs aylarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonundaki Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında farklı ürün ve uygulamaları hayata geçirdi. Esnaf Destek Paketi, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Paketi, İşe Devam Kredi Desteği - Can Suyu İşletme Kredisi ve İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi gibi ürünler ile Banka 1,6 milyon müşterisine 56,7 milyar TL kredi kullandırdı.

Paraf Esnaf Kart/KOBİ Kart müşteri sayısı ise 700 bine yükseldi. Müşterilerinin acil ihtiyaçlarını öncelik kabul ederek, salgın sürecinde kredi borçlarını öteleme imkanı sunan Halkbank'ın borç öteleme imkanından 215 bin bireysel müşterinin yanı sıra 487 bin işletme olmak üzere toplam 700 binin üzerinde müşteri yararlandı. Bunun sonucunda ötelenen borç geri ödemesi 22,5 milyar TL’ye ulaştı. Halkbank’ın Finans Grubu adına Milli Dayanışma Kampanyası’na gerçekleştirdiği bağış miktarı da 56 milyon TL olarak gerçekleşti.

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