GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Garanti BBVA Mobil, evden işlem yapmayı kolaylaştıran özelliklerle yenilendi

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Evlioğlu: - "Mobil uygulamamızda yaptığımız iyileştirmelerle müşterilerimiz için bu dönemi kolaylaştırmayı amaçladık" - "Bundan sonraki süreçte de önceliğimiz, kişiselleştirmenin öne çıktığı deneyimleri artırmak, k

Garanti BBVA Mobil, evden işlem yapmayı kolaylaştıran özelliklerle yenilendi
Ekonomi
12 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Garanti BBVA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle evde daha çok vakit geçirilen bu dönemde, mobil uygulamasının açılış sayfasını yeniledi ve uygulamaya evden işlem yapmayı kolaylaştıran yeni özellikler ekledi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 8,5 milyon dijital kullanıcıya sahip banka, teknolojik yenilikleri insani öğelerle bir araya getirerek kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Garanti BBVA Mobil'in açılış sayfasında, uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar sade ve kolay bir yapıyla karşılaşırken, hızlı işlem yapmak isteyen müşteriler de "Para çek/yatır", "Şubeye Gitmeden Yap" gibi adımlara tek dokunuşla ulaşabiliyor.

Hızlı işlemler alanında yer alan "Şubeye Gitmeden Yap" adımı sayesinde kullanıcılar, işlemlerin dijitalden nasıl yapıldığını kolayca öğrenebiliyor ve ilgili adıma hızlıca yönlendiriliyor. Bu sayede Garanti BBVA Mobil'i yeni deneyimleyecek bir müşteri, uygulamayı yardıma ihtiyaç duymadan kullanabiliyor.

Garanti BBVA Mobil'e giriş yaptıktan sonra benzer yalın deneyim devam ediyor. Kullanıcılar hesap bakiyelerini, kredi kartı limitlerini ve son hareketlerini kolayca görüntülerken, en çok ihtiyaç duydukları fonksiyonlara tek tıkla ulaşabiliyor.

Kullanıcıların şubeye gitmeden neredeyse her işlemi dijitalden yapmalarını sağlayan Garanti BBVA, müşterilerini dijital kanallara daha çok yönlendirmek adına yeniliklerine devam ediyor. Kredi kartı ya da banka kartı olmayan müşteriler de Garanti BBVA Mobil'in ana ekranında yer alan "Parola Al/Parolamı Unuttum" adımından görüntülü görüşerek şubeye gitmeden kolaylıkla parola alabiliyor.

Garanti BBVA Mobil kullanıcıyla iletişim noktalarını da tek bir çatı altına topluyor. Kullanıcılar hikayeleri, bildirimleri, kendilerine özel kampanyaları ve ürün tekliflerini tek bir alandan görüntüleme kolaylığına kavuşuyor.


- "Müşterilerimiz için bu dönemi kolaylaştırmayı amaçladık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Evlioğlu, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin teknolojik gelişmeler ve yaşanılan gündeme bağlı olarak sürekli değiştiğini ve yeniden şekillendiğini ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle evde kalmaya hassasiyet gösterilen bu günlerde, mobil uygulamaya getirilen yeniliklerle hem kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşımayı, hem de bankacılık işlemlerinin dijital kanallarla kolayca gerçekleştirilmesini istediklerini belirten Evlioğlu, şunları kaydetti:

"Mobil uygulamamızda yaptığımız iyileştirmelerle müşterilerimiz için bu dönemi kolaylaştırmayı amaçladık. Mobil uygulamamıza getirdiğimiz yeniliklerle, dijital bankacılıkla yeni tanışan müşterilerimize eğitim uygulaması olarak da katkı sunuyoruz. Müşterilerimize daha basit, kullanışlı, kendilerine zaman kazandıran, kısa ve sorunsuz bir deneyim sunmak, hayata geçirdiğimiz akıllı çözümlerle yaşamlarını iyileştirmek için sürekli çalışıyoruz. Garanti BBVA'da kullanıcı deneyimi hiç bitmeyen bir süreç. Banka içinde yetkin bir kullanıcı deneyimi ekibi var ve bu sayede birçok çözümü içeride hızla geliştiriyoruz. Düzenli kullanılabilirlik araştırmaları sayesinde müşterilerimizle iletişime geçiyor ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de önceliğimiz, kişiselleştirmenin öne çıktığı deneyimleri artırmak, kullanıcılarımızın günlük finansal yaşamlarını kolaylaştıran ve finansal sağlıklarını iyileştiren adımlar atmak olacak."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da elektrikli bisikletler ve motosikletler denetleniyor!
19 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı
Antalya, Isparta ve Burdur'daki 10 tarihi eserin restorasyonuna başlanılacak
Yenilenen görünümüyle Isparta Kolçelik Kavşağı
Isparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldı
BAKA toplantısında Isparta için önemli adımlar...
SDÜ'de çok kapsamlı yeni bir bölüm açıldı! mezunlarına bir çok alanda iş var!
Son dakika: 14 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
ISPARTA'DA KORONAVİRÜSE KARŞI SIKI TEDBİR!
Isparta Milli Eğitim Müdürü Yılmaz’dan doğum günü sürprizi
Bu illerde artık maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandı
MEB'den önemli kararlar! Harekete geçildi
​DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs vücutta kalıcı olabilir
Son dakika: İçişleri'nden yeni genelge! 81 il valiliğine gönderildi
Son dakika haber...Isparta'da deprem!
Bakan Koca'dan son dakika camiler, pandemi hastaneleri ve bayram için açıklama
Isparta'da tüfekle yaralama olayı...!
Isparta için meteorolojik uyarı! rekor sıcaklık seviyesi
Sürücüler dikkat! Isparta - Burdur yolunda...
Isparta'da aktardan haftada 1 buçuk kilo zayıflatan program
"Kovid-19" lavanta ve kekik yağına talebi artırdı
Isparta'da imam caminin bir bölümünü "hayır marketi"ne dönüştürdü
TKDK 9. PROJE BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKTI
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesi
Isparta'da fedakarca çalışan hemşireler...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Valilik'ten Isparta için çok önemli duyuru!Valilik'ten Isparta için çok önemli duyuru!08 Mayıs 2020
Isparta'da 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiIsparta'da 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti09 Mayıs 2020
Son dakika haberi: 8 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandıSon dakika haberi: 8 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı08 Mayıs 2020
Milletvekili Özel'den ITB ziyareti... Borsa Isparta için neler yaptı?Milletvekili Özel'den ITB ziyareti... Borsa Isparta için neler yaptı?08 Mayıs 2020
Isparta'da o bölge için kene uyarısı! 1 kişi öldü!Isparta'da o bölge için kene uyarısı! 1 kişi öldü!09 Mayıs 2020
Telalem'den telefonlar için kablosuz elektronik ürünlerTelalem'den telefonlar için kablosuz elektronik ürünler09 Mayıs 2020
Visrüsün belini kırdık sıra onda! harekete geçildi...Visrüsün belini kırdık sıra onda! harekete geçildi...09 Mayıs 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar...Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar...09 Mayıs 2020
Dünyada bir ilk! Korronavirüse karşı yeni umutDünyada bir ilk! Korronavirüse karşı yeni umut09 Mayıs 2020
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesiIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesi12 Mayıs 2020
Bakanlık'tan Çarpıcı Koronavirüs Araştırması: 100 Gün YaşıyorBakanlık'tan Çarpıcı Koronavirüs Araştırması: 100 Gün Yaşıyor09 Mayıs 2020
Koza Tekstil'den Anneler Günü'ne özel kampanyalar!Koza Tekstil'den Anneler Günü'ne özel kampanyalar!09 Mayıs 2020
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteorolojiden hava durumu uyarısı...Bu illerde oturanlar dikkat! Meteorolojiden hava durumu uyarısı...09 Mayıs 2020
Isparta'da AVM'ler için yeni genelge! Valilik duyurdu!Isparta'da AVM'ler için yeni genelge! Valilik duyurdu!11 Mayıs 2020
Son dakika haberi: 9 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandıSon dakika haberi: 9 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı09 Mayıs 2020
Isparta'da valilik'ten çok önemli duyuru! herkesi ilgilendiriyor!Isparta'da valilik'ten çok önemli duyuru! herkesi ilgilendiriyor!09 Mayıs 2020
Pozantı'da güzellik salonu, berber ve kuaförler dezenfekte edildi Pozantı'da güzellik salonu, berber ve kuaförler dezenfekte edildi 08 Mayıs 2020
Hatay'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 5 kişi yakalandıHatay'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı08 Mayıs 2020
Adana'da gizli hayırsever 20 bin liralık veresiye borcu ödediAdana'da gizli hayırsever 20 bin liralık veresiye borcu ödedi08 Mayıs 2020
İHH'den Suriyelilere ramazanda sıcak yemek hizmetiİHH'den Suriyelilere ramazanda sıcak yemek hizmeti08 Mayıs 2020