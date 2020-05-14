İSTANBUL - Vodafone TV, 16 Mayıs itibarıyla Ruhr derbisiyle yeniden başlayacak olan Alman ligi Bundesliga'yı izleyicileriyle buluşturuyor. Borussia Dortmund ve Schalke 04 arasında oynanacak derbiyi Vodafone TV kullanıcıları ekstra ücret ödemeden seyredebilecek.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Alman ligi Bundesliga, 16 Mayıs Cumartesi günü seyircisiz oynanacak Ruhr derbisiyle yeniden başlayacak.

Borussia Dortmund'un Schalke’yi konuk edeceği derbi, ligin Türkiye’deki yayın hakları sahibi S Sport2 ile anlaşması bulunan Vodafone TV’den de canlı yayınlanacak.

Vodafone TV 12. Kanal'da yayınlanacak derbi, saat 16.30'da başlayacak. Vodafone TV kullanıcıları, derbiyi mevcut paketleriyle ekstra ücret ödemeden seyredebilecek.



Vodafone TV'de ayrıca, S Sport2 üzerinden, 16 Mayıs Cumartesi saat 19.30'da Frankfurt-M.Gladbach, 17 Mayıs Pazar saat 16.30'da Köln-Mainz ve saat 19.00'da U.Berlin-Bayern Münih, 18 Mayıs Pazartesi ise saat 21.30'da W.Bremen-B.Leverkusen maçları sporseverlerle buluşacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone TV servisi ile Türkiye'nin dört bir yanında müşterilere kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılın başında dünyanın en önemli spor içeriklerinin Türkiye yayın hakları sahibi olan Saran Group ile iş birliğine gittik. Bu kapsamda, Vodafone TV kullanıcıları S Sport, S Sport2 ve EDGEsport kanallarını ekstra ücret ödemeden izleyebiliyor. Salgın nedeniyle ara verilen ve 16 Mayıs'ta yeniden başlayacak olan Alman ligi Bundesliga'yı da yine bu kapsamda izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Tüm futbolseverleri 16 Mayıs Cumartesi günü Ruhr derbisini izlemek üzere Vodafone TV'ye bekliyoruz."

