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Abdi İbrahim, Kazakistan, Cezayir ve Azerbaycan'a ilaç yardımında bulunacak

Şirket, uluslararası destek hamlesini üretim tesislerinin bulunduğu Kazakistan'a klorokin fosfat etken maddeli ilacından 100 bin tablet, asetilsistein etken maddeli üründen ise 7 bin tablet hibe ederek başlattı - Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih

Abdi İbrahim, Kazakistan, Cezayir ve Azerbaycan'a ilaç yardımında bulunacak
Ekonomi
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İSTANBUL - Abdi İbrahim, salgınla küresel mücadeleye destek amacıyla faaliyet gösterdiği Kazakistan, Cezayir ve Azerbaycan'a da ilaç yardımında bulunma kararını açıkladı.

Abdi İbrahim'den yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın başlar başlamaz harekete geçerek, ham maddesini tedarik edip hızla ürettiği 1 milyon 600 bin tableti Sağlık Bakanlığı'na hibe eden, yıl sonuna kadar tüm üretimini ihtiyaç halinde bağışlama taahhüdünde bulunan şirket, faaliyet gösterdiği Kazakistan, Cezayir ve Azerbaycan'a da ilaç yardımında bulunacak.

Şirket, uluslararası destek hamlesini üretim tesislerinin bulunduğu Kazakistan'a klorokin fosfat etken maddeli ilacından 100 bin tablet, asetilsistein etken maddeli üründen ise 7 bin tablet hibe ederek başlattı.

Şirket ayrıca klorokin fosfat etken maddeli ilacından Cezayir'e 100 bin, Azerbaycan'a ise 50 bin tablet bağışlayacağını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, ülke olarak mücadele verilen salgın sürecindeki tüm çalışmaları çok yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Salgının erken safhalarında derhal harekete geçtik ve ülkemizde tedavi protokolünde birincil tedavi olarak yer alan ilaçlardan birisi olan ürünümüz için ham madde tedarik sürecine girdik. Kuvvetli tedarik ağımız ve ilişkilerimiz sayesinde, diğer birçok ülke ve şirket başarılı olamazken, ham maddemizi tedarik ederek 1 milyon 600 bin tabletlik üretimimizi gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar, Sağlık Bakanlığımızın bu ilacımıza ilişkin tüm ihtiyacını da üreteceğimizi ve hibe edeceğimizi de ayrıca taahhüt ettik."

Yurt dışında da faaliyet gösteren, yerli bir şirket olarak attıkları her adımda ülke markasına destek verme sorumluluğu içinde olduklarını bildiren Barut, bu doğrultuda, üzerlerine düşen ödevleri eksiksiz şekilde yerine getirmek için faaliyet gösterdikleri 3 ülkeye bağış kararı aldıklarını aktardı.

Barut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu dönemde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorumluluk almaya devam ederek desteklerimizi sürdüreceğiz. Kurucumuz Abdi İbrahim Bey'in vizyonuyla temelleri atılan ve 108 yıldır kuşaktan kuşağa uzanan Abdi İbrahim geleneğindeki en önemli ilkemiz, çözümün bir parçası olarak hayatı ve dünyayı iyileştirme kararlılığımızdır. Yaptığımız bu yardımları, bu ilkemiz doğrultusunda insanlık için bir hizmet olarak görüyor, bu zorlu günleri ancak birlik ve beraberlikle aşacağımıza inanıyoruz."







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