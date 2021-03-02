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​ATSO Başkanı Çetin’den Büyüme Değerlendirmesi

​ATSO Başkanı Çetin’den Büyüme Değerlendirmesi
ANTALYA
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Isparta Düğün Salonları
ATSO Başkanı Çetin’den Büyüme Değerlendirmesi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisinin 2020 yılında pandemiye rağmen %1,8 büyüdüğünü ancak hizmetler sektöründeki %4,3 daralmanın Antalya’da derinden hissedildiğini, kapalı kalan, büyük ciro ve istihdam kaybına uğrayan sektör ve işletmelerin halen kira, kredi ve istihdam desteklerine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:
“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi pandemiye rağmen 2020 yılında %1.8 büyüme kaydetmiş, dünyada pozitif büyüme gerçekleştiren az sayıda ekonomi arasında yer almıştır. Bu büyümede reel olarak %3.2 artan hane halkı tüketimi, %6.5 artan yatırım harcamaları ve %2.3 artan kamu harcamaları belirleyici olmuş, dış ticaretin büyüme etkisi ekside kalmıştır.
Tarım, sanayi büyüdü, hizmetler sektörü küçüldü
Sektörel büyümelere bakıldığında reel olarak tarımın %4.8, sanayi sektörünün %2, finans sektörünün %21, bilgi ve iletişim sektörünün %13.7, kamu hizmetleri katma değerinin %2.8, gayrimenkul faaliyetlerinin %2.6 büyüme kaydettiği, buna karşılık hizmetler sektörünün %4.3, inşaat sektörünün %3.5, mesleki hizmetlerin %5.2 daraldığı görülmektedir. Kredi artışı ve kamu destekleri büyümeye önemli bir destek sağlamıştır.
Büyüme rakamını elektrik tüketim verileri de destekliyor
Ekonomide %1.8 büyüme elektrik tüketiminde artış verisi tarafından da desteklenmektedir. EPDK verilerine göre Türkiye elektrik tüketimi 2020 yılında %1.67 oranında artmış, bu artışta sanayi sektörü tüketimi belirleyici olmuştur.
Antalya’da elektrik tüketimi %12,6 düştü
Buna karşılık Antalya elektrik tüketiminin 2020 yılında %12.6 oranında azalmış olması, kredi artışına ve kamu desteklerine rağmen Antalya ekonomisinde Mayıs ayında açıkladığımız öngörüye yakın bir daralmanın gerçekleşmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle hizmetler sektöründeki daralma Antalya’da derinden hissedilmiştir.
Pandemi illeri ve sektörleri farklı etkiledi
Aylar öncesinden pandeminin illeri ve sektörleri çok farklı biçimde etkilediğini, kredi ve diğer desteklerin il ve sektör bazında kriterlere göre verilmesi gerektiğini söylemiştim. Maalesef pandemi sektör ve işletmeler arasında adaletsiz bir durum yaratmıştır. Türkiye ekonomisinde %1.8 büyümeye sevinirken kapalı kalan, büyük ciro ve istihdam kaybına uğrayan sektör ve işletmelerimizi unutmamalıyız.
Çok sayıda sektörde destek ihtiyacı devam ediyor
Pandemi ile mücadele tedbirlerinin başarı durumuna bağlı olarak normalleşmeye geçilmesini ve turizm sezonuna iyi bir şekilde başlamayı ümit ediyoruz, ancak turizm sektörü, yiyecek-içecek hizmetleri sektörü, kişisel bakım sektörü, özel eğitim, turizme bağlı perakende, giyim sektörü gibi çok sayıda sektörümüzün halen kira, kredi ve istihdam desteklerine ihtiyaç duyduklarını bu vesileyle bir kez daha dile getirmek istiyorum.”
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