FUTBOL AŞKI MESAFE TANIMADI!







Antalya'da üniversitede okuyan öğrenciler, Antalya'daki kısıtlamaların devam ediyor olması sebebiyle rotayı Isparta'ya çevirdi.Antalya Bilim Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan spor sevdalısı gençler takım arkadaşlarıyla halı sahada maç yapmak için Isparta'nın yolunu tuttu.Daha sonra Isparta'da batıkent mahallesinde bir halı sahada maç yapan öğrenciler hem keyifli dakikalar geçirdi hemde futbol özlemlerini giderdiler.Öğrenciler,'' Tek eğlencemiz şu an bu, Antalya'dan Isparta'ya bu yüzden geldik.Antalya'da da halı sahaların açılmasını istiyoruz .'' şeklinde konuştular.Öğrencilerin Isparta'ya gelirken ve halı saha maçı anlarından görüntüler....