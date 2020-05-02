“Yiyenin ağzından duman çıkaran dondurma” olarak tanınan ve çocukların görünce ilgini çektiği ejder nefsi adlı tatlı adeta tüm sokaklarda satılıyor. Özellikle sosyal medyada çok popüler olan ejder nefesinin neyden yapıldığı merak ediyor musunuz? O zaman gelin birlikte öğrenelim...
Son dönemde hızla yayılan ejderha nefesi dondurması tüm cadde ve sokaklarda dikkat çekiyor. 2016 yılında Amerika'dan Türkiye’ye getirilen bu lezzet, yurt dışında Dragon Breath olsa da ülkemizde Ejderha Nefesi olarak adlandırılmıştır. Ejderha Nefesi, içeriğinde bulundurduğu azot ile görsel şölen sunan ve Türkiye'de de rağbet görmeye başlayan bir dondurma çeşididir. Doğal olarak birçok kişi ejder nefesinin nasıl yapıldığını ve dondurmanın üzerindeki dumanların kaynağını merak ediyor.
Ejder nefesinden dumanlar çıkmasının nedeni içerisine eklenen sıvı azot. Nitrojen diye de bilinen ve atmosferin yüzde 78’ini oluşturan azot gazının özel tanklarda yüksek basınç altında sıvılaştırılmış hali olan sıvı azot, tuzlu ya da şekerli bezelerin üzerine dökülüyor ve ortaya duman çıkıyor. ABD üretimi olan bu ürün, Tayland, Brezilya, İngiltere, İsveç gibi birçok ülkede de özellikle gençler tarafından eğlenceli bir alternatif olarak görülüyor ve tüketiliyor.
EJDER NEFESİ NASIL YAPILIYOR?
Ejderha nefesinin bezeleri Türkiye’ye yurt dışından hazır geliyor. Bu ürünü müşterilerine sunan mekanlar, bezelerin üzerine sıvı azotu döküp servis ediyor. Sıvı azot basınçsız ortamda hemen uçtuğu için ejderha nefesinin 4-5 dakika içinde tüketilmesi gerekiyor.
Sıvı azotun yardımıyla hazırlanmakta olan Ejderha Dumanı’nı tükettikten sonra ağzınızdan duman çıktığını göreceksiniz.
EJDER NEFESİ ZARARLI MIDIR?
Sloganı 'Eğlenceli Serinlik' olan bu tatlıyı yediğinizde ağzınızda bir serinlik olduğunu görebilirsiniz. Bu ürün hazırlanırken soluduğumuz havadaki %78 oranında bulunan azottan faydalanıyor. Sıvı azot tıpta ve bir çok ünlü mutfak şefi tarafından günümüzde zaten kullanıldığından sağlığa hiçbir zararının bulunmadığı bilimsel bir gerçektir.
EJDER NEFESİ NE KADARA SATILIYOR?
Ejder nefesi dışarıda 10 TL'den satılmaktadır.