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Faydası inanılmaz! Sahurda yeşil zeytin yerseniz...

Yeşil zeytinin faydaları nelerdir? Sahurda yeşil zeytin yerseniz ne olur?

Faydası inanılmaz! Sahurda yeşil zeytin yerseniz...
TÜRKİYE
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Siyah zeytinin olgunlaşmamış hali olan yeşil zeytinin insan sağlığına inanılmaz faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Siyah zeytine oranla daha çok E vitamini içeren yeşil zeytin hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki yeşil zeytinin faydaları nelerdir? Sahurda yeşil zeytin yerseniz ne olur? İnanılmaz faydaları olan yeşil zeytin hakkında uzmanlar özellikle Ramazan ayı için uyarılarda bulunuyor.

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Kuran- Kerim'de adı geçen ve şifalı olduğu söylenen zeytin yüzyıllar boyunca tıbbi tedavide kullanılmıştır. Çekirdeğinden yapraklarına kadar faydalı olan zeytinin yeşil olan çeşidi de uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen besinler listesinde yer alıyor. Şubat ayında hasadı yapılan yeşil zeytinler siyah zeytinin olgunlaşmamış halidir. Yeşil zeytin siyaha oranla daha çok E vitamini ve mineral barındırır. Genellikle çiğ alınıp evde yapılan şeyin zeytinden günde 5 tane tüketildiğinde kişinin günlük ihtiyacı olan vitamin ve mineral değerlerini karşılar. Aynı zamanda gün boyu dinç olmasını da sağlar. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yeşil zeytin göz hastalıkları içinde faydalıdır. Ülkemizde Ege ve Marmara zeytin üretiminde birinci sırada yer alır. Ancak yeşil zeytin en çok Akdeniz'de üretilir. Zeytinden elde edilen yağ da en sağlıklı yağlar arasındadır. İlaç ve kozmetik sanayi de ham madde olarak  kullanır. Cilt ve saç sağlığı için en ideal besindir. 

SAHURDA YEŞİL ZEYTİN YERSENİZ NE OLUR?
İnsan sağlığına inanılmaz faydaları olan yeşil zeytin konusunda uzmanlar ikiye ayrıldı. Özellikle Ramazan ayında sahur vaktinde bazı uzmanlar yeterli miktarla tüketildiğinde yeşil zeytinin tokluk hissi verdiğini bu yüzden tüketilmesinde bir sakınca olmadığını vurguluyor. Ancak bir diğer uzmanlar ise eğer aşırı tüketilirse susuzluğa yol açabileceğini bu yüzden mutlaka bir uzmana danışılarak tüketilmesi gerektiğini öneriyor.  Yeşil zeytinin ciddi bir yan etkisi yok ancak böbrek hastaları ya kronik olan hastaların mutlaka tüketecekleri besinleri uzmanlarına danışmalıdır. 

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YEŞİL ZEYTİNİN FAYDALARI NELERDİR?
- Yüksek miktarda E vitamini içeren yeşil zeytin bu sayede güçlü bir antioksidan sağlar. Bu özelliği sayesinde vücutta birken tüm zararlı toksinleri idrar yolu ile atar. Sağladığı bu fayda aynı zamanda sindirim yollarını da temizler. Özellikle mesanede biriken toksinleri atarak taş ve kum oluşumunu azaltır.
Göz içerisindeki vitamin ve mineraller azalınca ciddi hastalıkların yaşanmasına sebebiyet verir. Göz sağlığı için de gün içerisinde bazı besinler tüketilmelidir. Bunların başında da havuçtan sonra yeşil zeytin gelir. Yeşil zeytin aynı zamanda görme kaybını önler.

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- İçerdiği maddeler sayesinde kan hücrelerini dengeler. Özellikle şeker miktarının yükselmesini engeller. Bu sayede şeker hastalarının bile rahatlıkla tüketebileceği bir besindir.
- Uzun süre tokluk hissi verdiğinden kişinin gün boyu daha az yemesini sağlar. Kilo vermede fayda sağlar. Midenin asit oranının artmasını önleyerek mide duvarının deforme olmasını engeller. 

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- Doymamış yağ asidi bakımından zengin olduğundan kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp ve damar sağlığını korur.
Yapılan araştırmalarda hücrelerin sağlığını koruduğundan mutasyona uğramalarını engeller. Bu sayede de tümör ve kanser oluşumunu önlediği gözlemlenmiştir. Uzmanlar bunun yanın sıra yeşil zeytinin romatizma yani eklem ağrılarına da iyi geldiğini vurguluyor. 

- Cilt hastalıklarının bir çoğu karaciğerin yağlanmasına bağlı ortaya çıkar. Yeşil zeytin karaciğerin yağlanmasını önleyerek akne ve sivilce oluşumunun önüne geçer. Aynı zamanda vücuttaki dengesiz dağılan vitamin ve mineraller nedeniyle saç köklerindeki hücreler zayıflar bu da saç dökülmesine ve yıpranmasına neden olur. Yeşil zeytin ise içerdiği E vitamini sayesinde bu problemlerin yaşanmasını önler.

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YEŞİL ZEYTİNİN HERHANGİ BİR ZARARI VAR MIDIR?
İçeriğinde güçlü metaller ve mineraller bulunduran yeşil zeytin bazı kişilerde alerjiye neden olur. Çok bir zararı olmasa da boğaz kaşıntısına kısa süreli mide yanmasına ve bazılarında da cilt kaşınmalarına neden olabilir. Bunun yanı sıra aşırı tüketildiğinde ishale yol açar. B da vücudun aşırı sıvı kaybına zemin hazırlar.
 
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