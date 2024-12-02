Yılbaşı Büyük İkramiyesi Gerçekten Büyüdü mü?

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi 2025 yılı için 600 milyon TL ile rekor seviyeye ulaşmış gibi görünse de, ekonomik göstergeler ikramiyenin alım gücünün ciddi şekilde gerilediğini ortaya koyuyor.

Asgari Ücretle Karşılaştırma: Sert Düşüş

2014 yılında 50 milyon TL olan büyük ikramiye, o dönemki asgari ücretle 59 bin 102 maaşa eşdeğerdi. Ancak 2025 yılında 600 milyon TL olarak belirlenen ikramiye, güncel asgari ücretle yalnızca 35 bin 291 maaşa denk geliyor. Bu, asgari ücret bazında yüzde 60’a yakın bir kayıp anlamına geliyor.

Döviz Karşısındaki Durumu

2014’te 50 milyon TL ile 23 milyon dolar alınabilirken, 2025’te bu rakam sadece 17 milyon dolara düştü. Türk Lirası bazında yüzde 1100 artış kaydeden büyük ikramiye, dolar bazında yüzde 25 değer kaybetti.

Konut Alım Gücü: Artışa Rağmen Gerileme

2014’te büyük ikramiye ile 318 adet 100 metrekarelik ev alınabilirken, 2025 yılında bu sayı 177’ye düştü. Konut fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle, ikramiyenin konut alım gücü yüzde 44 gerilemiş durumda.

Altın Alım Gücünde Düşüş

2014 yılında büyük ikramiye ile 557 bin 911 gram altın alınabiliyorken, 2025’te bu miktar 194 bin 130 gramda kaldı. Bu da altın alım gücünde yüzde 65’lik bir kayba işaret ediyor.

Enflasyon ve Alım Gücü

İkramiyenin TL bazında artışı göz doldursa da, enflasyon ve döviz kuru artışı bu büyümeyi gölgeledi. Hayaller kuranlar için büyük ikramiye hala bir umut ışığı olsa da, gerçekler, alım gücündeki dramatik düşüşle yüzleştiriyor.

Yılbaşı ikramiyesi, geçmişte olduğu kadar büyük bir servet sağlayamasa da, Türk Lirası bazında rekor seviyelerde gözükmeye devam ediyor. Bu durum, ekonomik dengeler düzelmedikçe sürecek gibi görünüyor.



