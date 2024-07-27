Yerli Dev Marka Sessiz Sedasız Satıldı: Durmazlar Makine’nin Duray Ulaşım Sistemleri Fransız Alstom’a Geçti

Türkiye'nin önde gelen makine ve tramvay üreticilerinden biri olan Durmazlar Makine'ye bağlı Duray Ulaşım Sistemleri, Fransız demiryolu ve ulaşım devi Alstom tarafından satın alındı. Bu satın alma, Alstom'un Türkiye'deki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak gerçekleşti.

Satın Alma Detayları

Şirket: Duray Ulaşım Sistemleri (Durmazlar Makine'nin bir yan kuruluşu)

Duray Ulaşım Sistemleri (Durmazlar Makine'nin bir yan kuruluşu) Satın Alan Şirket: Alstom

Alstom Yeni Tesis: Bursa'da İleri Endüstri Merkezi

Bursa'da İleri Endüstri Merkezi Çalışan Sayısı: 200+

Alstom, satın almayı resmi internet sitesinde "Alstom, Bursa’daki yeni fabrikasıyla Türkiye’deki yatırımlarını hızlandırıyor" başlığı altında duyurdu. Bu gelişme, Alstom'un Türkiye'deki demiryolu çözümleri alanındaki yatırımlarını artırma planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Alstom’un Türkiye Yatırımları

Alstom, dünya genelinde akıllı ve sürdürülebilir raylı sistemler konusunda lider bir konumda bulunuyor. Türkiye'de bu konudaki varlığını genişletmek amacıyla, Bursa'da yeni bir İleri Endüstri Merkezi açtı. Bu merkez, raylı ulaşım komponentleri üretimi yapmakta olup, 200'den fazla kişiyi istihdam etmektedir.

Alstom Türkiye Genel Müdürü’nün Açıklamaları

Kerem Bugay, Alstom Türkiye Genel Müdürü, Türkiye'nin demiryolu çözümleri alanında 70 yıldır güvenilir bir ortağı olduklarını belirtti. 2023 yılında faaliyete geçen Alstom Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nin ardından, Bursa'daki yeni tesisle Türkiye'deki raylı sistemler sektöründeki bağlılıklarını güçlendirdiklerini ifade etti.

Bugay, Avrupa’daki büyük demiryolu projelerinde edindikleri deneyimlerin, Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun şekilde Bursa’daki merkezde uygulanmaya hazır olduğunu da vurguladı.

Ekonomik Etkiler

Bu satın alma işlemi, Bursa'nın yerel ekonomisine olumlu katkılar sağlaması ve Alstom'un Türkiye'deki raylı sistemler pazarındaki etkisini artırması bekleniyor. Ayrıca, Alstom'un Türkiye'deki operasyonlarını genişletmesi, bölgedeki teknoloji ve mühendislik kapasitelerini de güçlendirecek.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin raylı sistemler sektöründeki uluslararası işbirliklerinin ve yatırımlarının artmaya devam ettiğini gösteriyor.